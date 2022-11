Chart des Tages: AUDNZD (01.11.2022)

Die RBA hob heute die Zinssätze um 25 Basispunkte an, was den Markterwartungen entsprach. Der Leitzins liegt derzeit bei 2,85%. Die RBA war eine der ersten Zentralbanken, die einen Pivot beschloss, d.h. eine Verringerung des Tempos der Zinserhöhungen. Andererseits weist die RBA darauf hin, dass sie ihr Inflationsziel bis 2024 nicht erreichen werde und die Inflation in diesem Jahr bei 8% liegen dürfte. RBA-Präsident Lowe weist darauf hin, dass es heute ein Gespräch über die Folgen und Kosten für den Fall gegeben habe, wenn die Zinsen nicht erhöht worden wären. Nach Ansicht der RBA leiden die Haushalte stark unter den hohen Zinsen und der hohen Inflation.

Wahrscheinlich werden die Divergenzen zwischen der australischen und der neuseeländischen Zentralbank zunehmen. Im Falle Neuseelands wird erwartet, dass die Zinssätze im nächsten Jahr bis zu 5% erreichen, während es in Australien nicht sehr wahrscheinlich ist, dass die Zinssätze 4% erreichen. Außerdem ist die Schwäche Chinas kein gutes Zeichen für den AUD. Daher fällt AUDNZD weiterhin deutlich. Das Währungspaar liegt bereits unter der Marke von 1,10 und steuert auf das 50%-Retracement der letzten bedeutenden Aufwärtswelle zu. Die wichtigste langfristige Unterstützungsmarke liegt bei 1,05.

Quelle: xStation 5

