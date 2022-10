Chart des Tages: USDCAD (26.10.2022)

Der Zinsentscheid der Bank of Canada heute um 16:00 Uhr ist das wichtigste makroökonomische Ereignis des Tages. Es wird erwartet, dass die kanadische Zentralbank die Zinsen um 75 Basispunkte anhebt und damit den Leitzins auf 4% anhebt - den höchsten Stand seit Februar 2008. Die von Bloomberg befragten Ökonomen sind sich jedoch alles andere als einig: Zwölf erwarten eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte und sechzehn eine um 75 Basispunkte. Der Geldmarkt geht derzeit von einer Straffung um 69 Basispunkte aus.

BoC-Gouverneur Macklem hat mehrfach signalisiert, dass die Bank beabsichtigt, die Zinssätze so lange anzuheben, bis es Anzeichen für eine Abkühlung der Inflation gibt. Die kanadische Inflation (VPI) liegt derzeit bei 6,9%. Es gibt jedoch Grenzen, wie hoch die Zinssätze steigen können - die kanadischen Haushalte sind relativ hoch verschuldet, sodass eine zu hohe Anhebung der Zinssätze sie massiv belasten und zu einem öffentlichen Aufschrei führen könnte. Abgesehen davon berichten einige Medien, dass die Fed ihre geldpolitische Straffung möglicherweise verlangsamen wird, was angesichts der Tatsache, dass die BoC häufig in die Fußstapfen der Fed tritt, zu einer weniger hawkishen Haltung der BoC führen könnte. Abgesehen davon werden die Anleger heute um 17:00 Uhr auf der Pressekonferenz von BoC-Gouverneur Macklem auf etwaige dovishe Andeutungen achten.

Ein Blick auf USDCAD im H1-Chart zeigt, dass sich das Paar seit Ende September seitwärts bewegt. Allerdings scheint sich das Paar seit Mitte Oktober auch in einem Abwärtstrendkanal zu bewegen. USDCAD fiel heute Morgen unter die Unterstützungszone von 1,3600 und die Abwärtsbewegung setzte sich fort. Ein Durchbruch unter das kurzfristige Swing-Level bei 1,3570 ist aktuell zu beobachten. Sollte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen, könnte sich die Aufmerksamkeit der Verkäufer der nächsten wichtigen Unterstützung zuwenden - der Zone um 1,3500. Zunächst müsste jedoch die untere Begrenzung des Abwärtstrendkanals unterschritten werden.

Quelle: xStation 5

