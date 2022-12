Das war der Handelstag, 13.12.22 🔴 Wall Street gibt einen Großteil der Gewinne nach dem Verbraucherpreisindex wieder ab

Die europäischen Indizes legten am Dienstag kräftig zu. Der DAX  stieg um 2,51% auf rund 14.480 Punkte, angetrieben von Zuwächsen im Immobilien-, Technologie- und Energiesektor sowie positiven Daten aus den USA und Deutschland, wo die Stimmung der Anleger im Dezember ein Zehnmonatshoch erreichte. 

Die gro√üen Wall-Street-Indizes erlebten zu Beginn der Sitzung ebenfalls einen Aufschwung, als die US-Inflationsrate den f√ľnften Monat in Folge auf 7,1 % zur√ľckging, w√§hrend die M√§rkte einen geringeren R√ľckgang auf 7,3 % prognostiziert hatten, w√§hrend die Kerninflationsrate auf 6,0 % fiel.

Die US-Indizes gaben jedoch einen Großteil der anfänglichen Gewinne am Abend wieder ab, dennoch notiert der Dow Jones immer noch 0,20 % höher, während der S&P500 und der Nasdaq um 0,60 % bzw. 0,85 % zulegten.

Der SP500¬†/ US500 stieg nach der Ver√∂ffentlichung der US-Inflationsdaten stark an und markierte mit 4137 Punkten ein neues lokales Hoch. Das zinsbullische Momentum lie√ü jedoch sehr schnell nach, und der Index zog sich in Richtung der psychologischen Unterst√ľtzung bei 4000 Punkten zur√ľck. Wenn es den Verk√§ufern gelingt, den Index nach unten zu dr√ľcken, k√∂nnte die n√§chste Unterst√ľtzung bei 3925 Punkten getestet werden, die durch fr√ľhere Preisreaktionen, die untere Grenze der 1:1-Struktur und das 50%-Fibonacci-Retracement markiert ist. Quelle: xStation5

Futures deuten darauf hin, dass H√§ndler eine Erh√∂hung der Fed-Zinsen um 25 Basispunkte im Februar und eine Erh√∂hung um 50 Basispunkte w√§hrend der morgigen FOMC-Sitzung f√ľr immer wahrscheinlicher halten.¬†

Der Marktwert von Tesla fiel unter 500 Milliarden Dollar.

¬†Die Aufw√§rtsbewegung an der Wall Street ging einher mit einer starken Abwertung des Dollars und sinkenden Treasury-Renditen. Das EURUSD-Paar sprang auf den Widerstand bei 1,0665, ein Niveau, das seit Juni 2022 nicht mehr erreicht wurde, w√§hrend der Dollar-Index seine Verluste ausweitete und um mehr als 1 % auf unter 104 fiel, den niedrigsten Stand seit sechs Monaten. Derzeit sind AUD und JPY die W√§hrungen mit der besten Performance, w√§hrend CAD und USD am meisten zur√ľckbleiben.

Schwacher Dollar st√ľtzt Edelmetallpreise. Der Goldpreis gab leicht nach, nachdem er den lokalen Widerstand bei $ 1825 getestet hatte, w√§hrend der Silberpreis kurzzeitig die Marke von $ 24,00 √ľberschritt.¬†

Der √Ėlpreis stieg um rund 3,5 % und baute seine gestrigen Gewinne aus, da die Anleger die j√ľngsten OPEC-Prognosen und die steigende Zahl von Infektionen in China verarbeiteten. Das Kartell geht davon aus, dass das Wachstum der weltweiten √Ėlnachfrage im Jahr 2022 bei 2,5 Mio. bpd und im Jahr 2023 bei 2,2 Mio. bpd pro Jahr auf durchschnittlich 101,8 Mio. bpd liegen wird. Die Gruppe warnte jedoch, dass die Nachfrage im ersten Quartal 2023 zur√ľckgehen k√∂nnte und viel von der erfolgreichen Eind√§mmung von COVID-19 in China abh√§ngen wird.¬†

Die NATGAS-Preise stiegen w√§hrend der heutigen Sitzung um mehr als 6,0 %, da neue Wettervorhersagen auf deutlich niedrigere Temperaturen w√§hrend der Ferienzeit in den USA hindeuten, was die Nachfrage nach Gas erh√∂hen d√ľrfte.

Die wichtigsten Kryptow√§hrungen profitierten ebenfalls von der risikofreudigen Stimmung. Bitcoin kletterte √ľber die Marke von 17700 $, w√§hrend Ethereum um 1315 $ oszillierte. Selbst der angeschlagene Binancecoin konnte sich von der wichtigen Unterst√ľtzung bei 254,25 $ erholen und machte einen Gro√üteil der fr√ľhen Verluste wieder wett.

 

***

***

 

 

