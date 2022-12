Der XTB Wochenausblick 🔴 Drei Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte (24.12.22) 🔴 Natgas, USDJPY, S&P 500

Die letzte Handelswoche an den Märkten wird dieses eher enttäuschende Jahr abschließen.

Im Jahr 2022 waren die Haupttreiber der Marktvolatilität die Zentralbanken und ihre Reaktion auf die Inflation, und vieles deutet darauf hin, dass sich die Situation im nächsten Jahr nicht ändern wird. Der Wirtschaftskalender für die nächste Woche ist eher leer, aber die Veränderungen in der Positionierung zum Jahresende könnten eine entscheidende Rolle spielen. US500, USDJPY und NATGAS sind die Instrumente, die es in der kommenden Woche zu beobachten gilt.

US500 / S&P 500

Zum Jahresende kommt es ebenso wie zum Quartalsende zu großen Positionsveränderungen bei den Investmentfonds. Die Fondsmanager betreiben häufig das so genannte "Window-Dressing", d. h. sie kaufen bekannte Aktien, um sie in der Liste der Top-10-Titel der Fonds hervorzuheben. Aktien, die sich unterdurchschnittlich entwickeln, werden am Jahresende oft verkauft, da die Anleger versuchen, ihre Steuern zu optimieren. Dies ist ein wichtiger Aspekt, den Aktienanleger beim Handel in der letzten Woche des Jahres berücksichtigen sollten.

USDJPY

USDJPY war eines der interessantesten Währungspaare für den Handel im Jahr 2022. Der japanische Yen fiel gegenüber dem US-Dollar um fast 30,0 %, und der USDJPY-Kurs erreichte im Oktober den höchsten Stand seit 1998. Nach der Intervention der BoJ und der jüngsten unerwarteten Anpassung der Renditekurve schlug die Marktstimmung im November jedoch rasch um. Weihnachten wird in Asien nicht so sehr gefeiert wie in Europa oder den Vereinigten Staaten, und die japanischen Märkte werden in der kommenden Woche an allen Tagen geöffnet sein, was dazu beitragen könnte, dass der JPY in Bewegung bleibt.

NATGAS

Neue Wettervorhersagen für Ende Dezember deuten darauf hin, dass ein massiver arktischer Sturm die LNG-Exporte von der US-Golfküste unterbrechen und damit die globale Energiekrise verschärfen könnte. Ein überdurchschnittlich hoher Erdgasverbrauch aufgrund eines erhöhten Heizbedarfs könnte somit einen Aufwärtsdruck auf NATGAS ausüben. Die US-Erdgaspreise sind in der vergangenen Woche stark gefallen und haben den niedrigsten Stand seit März 2022 erreicht, doch könnten mögliche Versorgungsprobleme in Verbindung mit einem höheren Heizbedarf den Marktbullen eine gewisse Atempause verschaffen.

