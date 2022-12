Eilmeldung: Dollar wertet nach positiven Daten zum Verbrauchervertrauen leicht ab

Der Index des US Conference Board für das Verbrauchervertrauen stieg im Dezember auf 108,3 gegenüber dem nach oben revidierten Wert des Vormonats von 101,4 (ursprünglich 100,2) und gegenüber den Markterwartungen von 101,0.

Index zur aktuellen Lage 147,2 gegenüber 138,3 (revidiert von 137,4)

Erwartungsindex 82,4 gegenüber 76,7 (revidiert von 75,4)

1-jährige Inflationserwartung 6,7% gegenüber 7,1%

Gleichzeitig wurden die Daten zum Verkauf bestehender Häuser für November veröffentlicht. Die Verkäufe fielen stärker als erwartet von 4,43 Millionen im Oktober auf 4,09 Millionen und lagen damit deutlich unter den Schätzungen der Analysten von 4,20 Millionen. Es ist der zehnte Monat mit sinkenden Verkaufszahlen in Folge und der niedrigste Stand seit Mai 2020, da die hohen Hypothekenzinsen die Erschwinglichkeit beeinträchtigen. Der Median der Verkaufspreise für bestehende Häuser stieg im Jahresvergleich um 3,5% auf 370.700 Dollar. Der Bestand an unverkauften bestehenden Häusern ging den vierten Monat in Folge auf 1,14 Millionen zurück, was bei dem derzeitigen monatlichen Verkaufstempo einem Angebot von 3,3 Monaten entspricht.

Die Verkäufe bestehender Häuser gehen weiterhin stark zurück, was ein weiteres Warnsignal für eine Rezession ist. Quelle: Bloomberg via ZeroHedge

EURUSD prallte nach der Veröffentlichung der Daten an der Unterstützung von 1,0600 ab. Quelle: xStation5

