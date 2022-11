Mais rutscht auf 1-Monats-Tief

Der Maispreis fiel am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit Anfang Oktober, nachdem die jüngsten Daten des USDA für das kommende Wirtschaftsjahr einen Anstieg der Maissetzlinge und der Anbauflächen erwarten ließen, während die schwindende Nachfrage aus China die Sojabohnenbauern zu einem Wechsel der Anbaupflanzen veranlasst. Auch die Nachricht, dass der Kreml das von den Vereinten Nationen ausgehandelte Getreideabkommen einhalten wird, drückt auf den Preis. Die Wiederaufnahme des Handels ermöglicht es der Ukraine nicht nur, Lieferungen zuzulassen, sondern auch wichtige Lagerflächen in den Silos freizumachen, da die Ernte für das Wirtschaftsjahr 2022/23 anläuft. In den USA wurden Ende letzter Woche 87% des Maises geerntet, 11% mehr als in der Vorwoche. Der diesjährige Erntefortschritt liegt nun 4% über dem Vorjahreswert von 83% und 11% über dem Fünfjahresdurchschnitt von 76%.

Quelle: National Crop Condition Summary

Der Maispreis hat es kürzlich nicht geschafft, die wichtige Widerstandszone bei 700,45 Dollar zu durchbrechen, die durch frühere Preisreaktionen markiert ist, und ist unter die lokale Aufwärtstrendlinie zurückgefallen. Wenn die derzeitige Stimmung anhält, liegt die nächste zu beachtende Unterstützung bei 660,00 Dollar - diese ist durch das 50%-Retracement der im September 2021 gestarteten Aufwärtswelle markiert. Quelle: xStation 5

