Marktkommentar: S&P 500 - ABC-Korrektur im kurzfristigen Abwärtstrend

Der vorbörsliche Handel deutet auf eine höhere US-Eröffnung hin.

Die Futures auf den S&P 500 steigen am Dienstag um 0,67% und nähern sich dem Hoch der Vorwoche bei 3.919 Punkten. Der Index hat heute Nacht mit einem bullischen Gap eröffnet und während des asiatischen Handels die Gewinne weiter ausgebaut. Chinas Rücknahme der Covid-Isolierungsmaßnahmen sorgte für eine bessere Stimmung. Trotzdem muss zuerst der oben genannte Widerstand durchbrochen werden, um die Ausgangslage zu verbessern. Ein Durchbruch würde den Abwärtstrend im 4-Stundenchart beenden. Im Wochenchart stimmt die Hürde mit dem EMA21 überein - eine Rückkehr darüber könnte nicht nur mehr Vertrauen schaffen, sondern auch die dreiwöchige Verlustserie beenden.

EURUSD zog sich am Dienstag leicht von dem vorläufigen Tageshoch, das bei 1,0668 erreicht wurde, zurück. Zuvor durchbrach das Paar zwei wichtige Widerstände - die obere Grenze der mehrtägigen Seitwärtsrange bei 1,0643 und das Tageshoch vom 22. Dezember. Durch den Bruch ist der kurzfristige Trend aufwärts gerichtet. Eine Trendfortsetzung ist wahrscheinlicher als eine Trendumkehr, sodass weitere Gewinne folgen könnten. Im Wochenchart stellt das Mai-Hoch bei 1,0787 ein potenzielles Kursziel dar. Für eine Trendumkehr müsste die Unterstützung bei 1,0592 nachhaltig unterschritten werden. Bei 1,0622 verläuft im 4-Stundenchart zudem der EMA21.

Der DAX / DE30 versucht, die Gewinne der Vorwoche auszubauen. Im 4-Stundenchart ist der Index über den EMA21 zurückgekehrt, was kurzfristige Händler optimistischer stimmen könnte. Die Trendstruktur deutet wiederum auf eine Aufwärtskorrektur hin, nachdem am vergangenen Donnerstag ein Abwärtsimpuls gestartet wurde. Technisch gesehen sind die Signale daher gemischt. Um einen Aufwärtstrend einzuleiten, muss das Tageshoch vom Donnerstag bei 14.227 Punkten durchbrochen werden. Kritisch wird es für den DAX / DE30, wenn kurzfristige Unterstützungen nicht halten sollten: EMA21 im 4-Stundenchart bei 14.050 Punkten und lokales Tief bei 13.935 Punkten.

Maximilian Wienke, CFTe

Marktanalyst bei XTB

maximilian.wienke@xtb.de

