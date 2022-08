Marktkommentar: S&P 500 fällt, hawkishe Kommentare belasten

Der S&P 500 setzt seine kurzfristige Korrektur fort.

Die Futures auf den S&P 500 fallen zu Beginn der neuen Handelswoche weiter und testen die 50-Wochen-Linie, über die der marktbreite Index erst vor zwei Wochen zurückgekehrt ist. Laut den jüngsten Kommentaren sind einige Mitglieder der Federal Reserve fest entschlossen, die Zinsen weiter anzuheben, um die hohen Inflationsraten zu bekämpfen. Dies beunruhigt die Anleger, die seit Wochen auf eine weniger hawkishe Notenbank setzen. In der Vorwoche wurde die Rally an der Wall Street unterbrochen - das US-Börsenbarometer schloss die erste von fünf Wochen im Minus. Um den Aufwärtstrend zu beenden, müssten die Bären die knapp 2% entfernte Unterstützung bei 4.113 Punkten (Tief vom 9. August) durchbrechen.

EURUSD gibt am Montag nach und steht kurz vor einem Test der Parität. Dies wäre der zweite Test seit Mitte Juli und der dritte innerhalb von zwei Jahrzehnten. Am 14. Juli wurde die psychologische Marke zuletzt unterschritten, wenn auch nur für wenige Minuten. Ein nachhaltiger Bruch darunter würde den langfristigen Abwärtstrend bestätigen und mehr Potenzial auf der Unterseite freisetzen. Das nächste wichtige Kursziel für die Bären könnte bei 0,9607 liegen - das Tief vom September 2002. Das Paar ist seit dem Hoch, das vor zwei Wochen erreicht wurde, um 370 Pips gefallen - das sind rund 3,5%. Die Bullen hoffen wiederum auf eine Verteidigung der Parität und die Ausbildung eines Bodens.

Der DE30 notiert nach der ersten Handelsstunde 200 Punkte tiefer und durchbricht damit einen wichtigen Unterstützungsbereich: Die 50-Tage-Linie und das Tief vom 10. August bei 13.447 Punkten. Ein Bruch per Tagesschlusskurs würde eine Umkehr des kurzfristigen Aufwärtstrends signalisieren. Die Bullen würden mit einer stärkeren Korrektur der im Juli gestarteten Rally argumentieren, während die Bären auf den Beginn einer neuen großen Verkaufswelle setzen könnten. So oder so, der mittelfristige Abwärtstrend ist intakt, da die übergeordnete Struktur aus tieferen Tiefs und tieferen Hochs bestehen bleibt und der DE30 deutlich unter der 50-Wochen-Linie notiert. Man beachte auch, dass der Anstieg am 38,2%-Retracement der vorherigen Abwärtswelle gestoppt wurde.



Maximilian Wienke, CFTe

Marktanalyst bei XTB

maximilian.wienke@xtb.de

