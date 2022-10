NATGAS steigt um 6% 📈

Der US-Gaspreis ist um 6% gestiegen, der Spotpreis sogar um fast 10%. In Europa steigen die Preise um 4-5%, wĂ€hrend im Vereinigten Königreich ein Preissprung von bis zu 15% zu verzeichnen ist. Dies ist eine Folge der jĂŒngsten Erwartungen einer erhöhten Gasnachfrage in den kommenden Wochen und Monaten. Das britische Wetteramt weist darauf hin, dass die Temperaturen in diesem Winter auf den Britischen Inseln kĂŒhler sein werden als ĂŒblich.

Außerdem haben die Daten vom letzten Wochenende gezeigt, dass die eigentliche Heizsaison begonnen haben könnte. Der Gasverbrauch ĂŒberstieg die Einspeisung in das Netz, was darauf hindeuten könnte, dass der wöchentliche Abbau der VorrĂ€te bald beginnen wird. Andererseits zeigen die Daten der IEA, dass die Gasnachfrage im Oktober in Europa um mehr als 20% niedriger war als vor einem Jahr. Dies ist jedoch grĂ¶ĂŸtenteils auf den geringeren Verbrauch der Unternehmen zurĂŒckzufĂŒhren, was wiederum ein Zeichen fĂŒr eine geringere WirtschaftstĂ€tigkeit ist.Â

In den USA ĂŒberstieg die Gasnachfrage am Wochenende das verfĂŒgbare Angebot im Netz. Die Heizsaison beginnt in den USA. Quelle: EIA

Die Gaspreise in den USA erholen sich stark und erreichen den höchsten Stand seit Mitte Oktober. Quelle: xStation 5

