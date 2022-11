Wirtschaftskalender: ADP-Beschäftigungsbericht, Rede des Fed-Vorsitzenden Powell

Europäische Indizes dürften höher eröffnen

Powell wird am Abend über Wirtschaft und Inflation sprechen

ADP-Bericht zeigt voraussichtlich Stellenzuwachs von 200.000

Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag ist vollgepackt mit interessanten Veröffentlichungen. Während es sich bei den zur Veröffentlichung anstehenden BIP-Daten aus Europa und den USA um Revisionen handeln wird, könnten andere Berichte einige Marktbewegungen auslösen. Die europäischen Verbraucherpreisdaten werden um 11:00 Uhr veröffentlicht und werden voraussichtlich eine Verlangsamung aufweisen. Es ist zu beachten, dass die wichtigsten europäischen Volkswirtschaften im November eine Verlangsamung des Preiswachstums verzeichneten, sodass ein Spielraum für eine Überraschung nach unten besteht. Abgesehen davon werden Händler den ADP-Arbeitsmarktbericht für November (14:15 Uhr) genau beobachten, da er einen letzten Hinweis auf die Veröffentlichung des NFP-Berichts am Freitag geben wird. Zu guter Letzt wird der Fed-Vorsitzende Powell heute um 19:30 Uhr eine Rede zum Thema "Wirtschaftsausblick, Inflation und Arbeitsmarkt" halten.

09:55 Uhr | Deutschland, Arbeitslosenquote für November. Erwartung 5,5% / Vorwert 5,5%

10:00 Uhr | Polen, BIP-Bericht für das 3. Quartal 2022 (Revision). Erste Veröffentlichung: 0,9% im Quartalsvergleich

10:00 Uhr | Polen, VPI für November. Erwartung 17,9% / Vorwert 17,9% (im Jahresvergleich)

10:00 Uhr | Italien, BIP-Bericht für Q3 2022 (Revision). Erste Veröffentlichung: 0,5 im Quartalsvergleich

11:00 Uhr | Italien, VPI für November. Erwartung 11,3% / Vorwert 11,8% (im Jahresvergleich)

11:00 Uhr | Euroraum, VPI für November (im Jahresvergleich).

Gesamtinflation. Erwartung 10,4% / Vorwert 10,6%

Kerninflation. Erwartung 5,0% / Vorwert 5,0%

14:15 Uhr | USA, ADP-Bericht für November. Erwartung 200.000 / Vorwert 239.000

14:30 Uhr | USA, BIP-Bericht für das 3. Quartal 2022 (Revision). Erste Veröffentlichung: 2,6% auf Jahresbasis

16:00 Uhr | USA, schwebende Hausverkäufe für Oktober. Erwartung -5,0% / Vorwert -10,2% (im Monatsvergleich)

16:30 Uhr | DOE-Bericht über Ölvorräte.

Reden der Zentralbanker

09:30 Uhr | Pill von der BoE

14:50 Uhr | Bowman von der Fed

18:35 Uhr | Cook von der Fed

19:30 Uhr | Fed-Vorsitzender Powell

