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Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

16.06.26 12:43 Uhr
Krypto-Update: Bitcoin & Co. Bewegungen am Dienstagmittag | finanzen.net

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag.

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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:26 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,51 Prozent auf 66.648,31 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 66.311,24 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 1,6 Prozent auf 8,54 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (45,79 US-Dollar) geht es um 0,41 Prozent auf 45,61 US-Dollar nach unten.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.794,18 US-Dollar am Vortag auf 1.792,36 US-Dollar nach unten (0,10 Prozent).

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 0,36 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:26 auf 225,11 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 224,30 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,238 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 12:26 auf 1,240 US-Dollar beziffert.

Zudem gibt Monero am Dienstagmittag nach. Um 1,17 Prozent auf 344,95 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 349,04 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1799 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1784 US-Dollar.

Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,2250 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2136 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 5,33 Prozent.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,3176 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3186 US-Dollar.

Nach 617,14 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Dienstagmittag um 0,28 Prozent auf 615,38 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Dienstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0884 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0881 US-Dollar.

Daneben steigt Solana um 1,36 Prozent auf 74,96 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 73,96 US-Dollar.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergauf. Avalanche steigt 1,77 Prozent auf 6,957 US-Dollar, nach 6,836 US-Dollar am Vortag.

Nach 8,292 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Dienstagmittag um 0,72 Prozent auf 8,352 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen zeigt sich Sui im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,7929 US-Dollar) geht es um 0,88 Prozent auf 0,7999 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com