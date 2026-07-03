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Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

04.07.26 12:43 Uhr
Bitcoin & Co. aktuell: Wie sich Kryptowährungen am Mittag entwickeln | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

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Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gesunken. So verlor Bitcoin um 12:26 0,17 Prozent auf 62.431,81 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 62.538,07 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 8,24 EUR beträgt die Performance seit Auflage -10,6 Prozent.

Daneben fällt Litecoin um 1,12 Prozent auf 44,29 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 44,79 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Ethereum-Kurs 0,12 Prozent stärker bei 1.758,21 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1.756,18 US-Dollar.

Zudem gibt Bitcoin Cash am Samstagmittag nach. Um 2,01 Prozent auf 224,70 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 229,31 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 0,42 Prozent auf 1,139 US-Dollar, nach 1,134 US-Dollar am Vortag.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 323,92 US-Dollar am Vortag auf 330,32 US-Dollar nach oben (1,98 Prozent).

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1753 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gewinnt Stellar am Samstagmittag hinzu. Um 1,01 Prozent auf 0,2061 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Stellar-Kurs bei 0,2040 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,3250 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3230 US-Dollar.

Nach 573,40 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Samstagmittag um 0,34 Prozent auf 571,46 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0768 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0775 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 81,73 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vortag (82,27 US-Dollar).

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 6,825 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (6,946 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,75 Prozent.

Daneben wertet Chainlink um 12:26 ab. Es geht 0,83 Prozent auf 7,892 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 7,958 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit muss Sui Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Sui-Kurs um 2,09 Prozent auf 0,7532 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,7693 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com