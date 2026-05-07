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Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

03.07.26 12:43 Uhr
Aktuelle Entwicklung: Bitcoin, Ripple & Co. am Freitagmittag am Kryptomarkt | finanzen.net

Kryptokurse am Freitagmittag.

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Der Bitcoin-Kurs kletterte um 12:25 um 0,25 Prozent auf 61.657,30 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 61.505,93 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,4 Prozent aufweist und bei 8,08 EUR notiert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Litecoin-Kurs 0,16 Prozent schwächer bei 43,41 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 43,48 US-Dollar.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 2,06 Prozent auf 1.732,86 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.697,80 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 2,00 Prozent stärker bei 224,91 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 220,50 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ripple-Kurs um 1,31 Prozent auf 1,101 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,086 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 0,56 Prozent auf 318,08 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 316,31 US-Dollar.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergauf. Cardano steigt 3,39 Prozent auf 0,1669 US-Dollar, nach 0,1614 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1996 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,2005 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,3198 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 0,80 Prozent auf 562,57 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 558,12 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Dogecoin-Kurs bei 0,0750 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,0741 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,23 Prozent.

Währenddessen legt der Solana-Kurs um 0,40 Prozent auf 80,93 US-Dollar zu. Gestern war Solana noch 80,60 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Avalanche um 0,78 Prozent auf 6,848 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 6,795 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,85 Prozent auf 7,807 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 7,741 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,37 Prozent auf 0,7437 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,7336 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com