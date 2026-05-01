Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag geklettert. Um 12:26 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,12 Prozent auf 73.547,58 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 73.460,70 US-Dollar gehandelt worden war.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 2,0 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,27 Prozent auf 51,74 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 51,60 US-Dollar wert.

Daneben steigt Ethereum um 0,15 Prozent auf 2.009,54 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.006,53 US-Dollar.

Nach 299,71 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Freitagmittag um 0,43 Prozent auf 301,00 US-Dollar gestiegen.

Zudem legt Ripple zu. Um 0,44 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 12:26 auf 1,319 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 1,313 US-Dollar wert war.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 4,75 Prozent auf 370,54 US-Dollar, nach 353,75 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,2345 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2344 US-Dollar.

Zudem legt Stellar zu. Um 5,23 Prozent verstärkt sich der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,2130 US-Dollar, nachdem Stellar am Vortag noch 0,2024 US-Dollar wert war.

Nach 0,3524 US-Dollar am Vortag ist der Tron-Kurs am Freitagmittag um 2,91 Prozent auf 0,3422 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,40 Prozent auf 639,81 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 637,26 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0994 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:26 auf 0,0994 US-Dollar beziffert.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,31 Prozent auf 82,19 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 81,93 US-Dollar.

Nach 8,908 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Freitagmittag um 0,14 Prozent auf 8,920 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird Chainlink bei 8,998 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,15 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,984 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Sui-Kurs um 0,87 Prozent auf 0,9191 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,9272 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

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