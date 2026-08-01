Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag
Kryptokurse am Samstagvormittag.
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Im Plus präsentiert sich um 09:41 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,28 Prozent höher bei 62.982,65 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 62.808,92 US-Dollar.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,5 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -10,4 Prozent.
Zudem gewinnt Litecoin am Samstagvormittag hinzu. Um 0,69 Prozent auf 44,55 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 44,24 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 0,38 Prozent auf 1.867,49 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 1.860,35 US-Dollar.
Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 0,44 Prozent auf 210,85 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 209,92 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Samstagvormittag lag der Ripple-Kurs bei 1,061 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,061 US-Dollar.
Zudem legt Monero zu. Um 2,02 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:41 auf 365,63 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 358,39 US-Dollar wert war.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1679 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1712 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1712 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1720 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3257 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3274 US-Dollar beziffert.
Daneben wertet Binancecoin um 09:41 auf. Es geht 0,62 Prozent auf 590,21 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 586,56 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0695 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0698 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,17 Prozent auf 72,91 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 72,79 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Avalanche kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 6,381 US-Dollar lag, wird der Avalanche-Kurs um 09:41 auf 6,380 US-Dollar beziffert.
Zudem gibt Chainlink am Samstagvormittag nach. Um 0,20 Prozent auf 8,143 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 8,159 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,6836 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.Redaktion finanzen.net
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