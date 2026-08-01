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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag

Kryptokurse am Samstagvormittag.

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BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
50,905.83 CHF 171.36 CHF 0.34 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
54,630.58 EUR 186.93 EUR 0.34 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
46,745.45 GBP 154.74 GBP 0.33 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
9,922,274.12 JPY 34,579.47 JPY 0.35 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
63,024.58 USD 215.65 USD 0.34 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,508.33 CHF 5.61 CHF 0.37 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,618.69 EUR 6.12 EUR 0.38 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,385.06 GBP 5.08 GBP 0.37 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
293,994.42 JPY 1,129.32 JPY 0.39 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,867.40 USD 7.06 USD 0.38 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
58.89 CHF 0.09 CHF 0.15 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
63.20 EUR 0.10 EUR 0.16 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
54.07 GBP 0.08 GBP 0.15 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
11,477.81 JPY 19.02 JPY 0.17 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
72.91 USD 0.12 USD 0.16 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
476.17 CHF 2.38 CHF 0.50 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
511.02 EUR 2.58 EUR 0.51 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
92,813.05 JPY 474.01 JPY 0.51 %
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BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
589.53 USD 2.97 USD 0.51 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.92 EUR 0.00 EUR 0.01 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.79 GBP 0.00 GBP 0.00 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
167.01 JPY 0.02 JPY 0.01 %
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Im Plus präsentiert sich um 09:41 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,28 Prozent höher bei 62.982,65 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 62.808,92 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,5 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -10,4 Prozent.

Zudem gewinnt Litecoin am Samstagvormittag hinzu. Um 0,69 Prozent auf 44,55 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 44,24 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 0,38 Prozent auf 1.867,49 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 1.860,35 US-Dollar.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 0,44 Prozent auf 210,85 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 209,92 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Samstagvormittag lag der Ripple-Kurs bei 1,061 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,061 US-Dollar.

Zudem legt Monero zu. Um 2,02 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:41 auf 365,63 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 358,39 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1679 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1712 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1712 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1720 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3257 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3274 US-Dollar beziffert.

Daneben wertet Binancecoin um 09:41 auf. Es geht 0,62 Prozent auf 590,21 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 586,56 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0695 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0698 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,17 Prozent auf 72,91 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 72,79 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Avalanche kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 6,381 US-Dollar lag, wird der Avalanche-Kurs um 09:41 auf 6,380 US-Dollar beziffert.

Zudem gibt Chainlink am Samstagvormittag nach. Um 0,20 Prozent auf 8,143 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 8,159 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,6836 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com