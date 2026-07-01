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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

23.07.26 12:43 Uhr
Kryptokurse heute: Bitcoin, Ethereum & Co. am Donnerstagmittag | finanzen.net

Kryptokurse am Mittag.

Werte in diesem Artikel
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58,1001 GBP -0,1117 GBP -0,19%
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Am Donnerstagmittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 12:26 sank Bitcoin um 0,51 Prozent auf 65.683,60 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (66.019,79 US-Dollar).

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 1,1 Prozent. Bei einem Kurs von 8,63 EUR beträgt die Performance seit Auflage -6,4 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 46,86 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (47,01 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,32 Prozent.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,28 Prozent auf 1.926,03 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.931,41 US-Dollar.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 12:26 ab. Es geht 1,72 Prozent auf 216,17 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 219,96 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt 0,60 Prozent auf 1,134 US-Dollar, nach 1,141 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 356,29 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (352,22 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,15 Prozent.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1739 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:26 bei 0,1741 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Stellar-Kurs 1,11 Prozent schwächer bei 0,1850 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1870 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,3275 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3287 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin nach. Um 0,24 Prozent reduziert sich der Binancecoin-Kurs um 12:26 auf 569,13 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 570,52 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0724 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 0,39 Prozent auf 77,55 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 77,85 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Avalanche bei 6,577 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vortag (6,610 US-Dollar).

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 0,13 Prozent auf 8,629 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 8,618 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Sui um 0,75 Prozent auf 0,7691 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,7634 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com