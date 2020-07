Corona killt Auslandsjahr: Welche Optionen Abiturienten jetzt haben

Egal ob Sprachreisen, als Au-pair ins Ausland gehen oder ein Studium oder Auslandssemester in einem anderen Land starten - viele solcher Vorhaben sind wegen der Folgen des Coronavirus aktuell nicht möglich. Die meisten Länder haben ihre Einreisebestimmungen geändert oder lassen bis auf weiteres keine Reisen in ihr Land zu. Doch es gibt andere Möglichkeiten diese Zeit zu überbrücken.

Studium jetzt starten

Nach aktuellem Stand wird das Wintersemester 2020 als eine Art Hybrid-Semester an deutschen Universitäten stattfinden. Für Studierende bedeutet dies, dass neben einer Online-Lehre auch Präsenzveranstaltungen möglich sein werden. Ein erster Schritt in Richtung Normalität im Uni-Alltag.

Wer dennoch auf einen Aufenthalt im Ausland nicht verzichten möchte, kann später während seines Studiums ein Auslandssemester absolvieren, dies ist inzwischen in vielen Studiengängen praktikabel. Des Weiteren besteht die Möglichkeit eines Urlaubssemesters. Ein Urlaubssemester zählt nicht zur Regelstudienzeit und kann jedes Semester beantragt werden. Oftmals nutzen Studierende ein solches Semester, um für ein halbes Jahr zu reisen oder ein längeres Praktikum zu absolvieren.

Freiwilligendienst in Deutschland

Trotz der Corona-Pandemie sind Freiwilligendienste in Deutschland weiterhin möglich. Interessenten müssen sich lediglich bewerben und auf eine positive Rückmeldung hoffen. Dabei können sie zwischen einem "Freiwilligen Sozialen Jahr" (FSJ) und einem "Freiwilligen Ökologischen Jahr" (FÖJ) wählen.

Egal ob in einer Schule, Kindertagesstätte oder einer Klinik, für Bewerber eines FSJ gibt es viele verschiedene Stellenangebote. Dort können junge Menschen nicht nur wertvolle praktische Erfahrungen sammeln, sondern sich auch persönlich weiterentwickeln.

Bei einem FÖJ sind die Einsatzgebiete zum Großteil in der Natur zu finden. Hier können Bewerber in einem Naturschutzzentrum helfen oder sich in Umweltverbänden und der Umweltbildung engagieren.

Ein Jahr im Freiwilligendienst kann eine sinnvolle Überbrückung zwischen Abitur und Studium sein oder eben auch die Zeit des Wartens auf einen Auslandsaufenthalt verkürzen.

Auf dem aktuellen Stand bleiben

Da sich die Beschränkungen in jedem Land täglich ändern, lohnt es sich über das Internet informiert zu bleiben. Sobald ein Auslandsaufenthalt in Neuseeland oder Australien wieder möglich sein sollte, werden die zuständigen Stellen dies auch bekannt geben. Wer trotzdem nicht so lange untätig bleiben möchte, kann die oben genannten Punkte in Betracht ziehen oder sich anderweitig nach einem Praktikum umschauen.

