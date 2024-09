Berufstätigkeit

Für viele Menschen ist Arbeit mehr als nur ein Mittel zum Zweck. Sie bietet Struktur, Sinn und soziale Interaktion und kann einen wesentlichen Einfluss auf die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden haben.

Die Arbeit ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens vieler Menschen. Sie bildet nicht nur die Grundlage für den Lebensunterhalt, sondern prägt auch das tägliche Leben und die Identität. Die Gallup-Studie "State of the Global Workplace 2024" untersuchte die Auswirkungen der Arbeit auf die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter und analysiert die Wahrnehmungen der Befragten darüber, wo sie jetzt und in Zukunft stehen.

Die Ergebnisse zeigen, dass erfolgreiche Mitarbeiter von mehr "Hoffnung, Glück, Energie, Interesse und Respekt" berichten und "deutlich weniger Gesundheitsprobleme und weniger Sorgen, Stress, Traurigkeit, Einsamkeit, Depressionen und Wut" erfahren. Zwar hängen nicht alle psychischen Probleme mit der Arbeit zusammen, aber die Arbeit ist ein Faktor in der Lebensbewertung und der täglichen Gefühle. Die globale Studie repräsentiert die Antworten von 128.000 Mitarbeitern aus 160 Ländern und Gebieten.