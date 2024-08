Was studieren?

Viele junge Menschen wollen studieren, oft stellt sich nur die Frage, was genau. Häufig spielt auch die Berufssicherheit eine entscheidende Rolle bei der Studienwahl. Eine Analyse der Karriereplattform Indeed hat untersucht, welche Studiengänge bei Arbeitgebern derzeit beliebt sind.

Deutlich mehr Studenten als Auszubildende

Immer mehr junge Menschen entscheiden sich für ein Studium. Trotz des großen Fachkräftebedarfs im Bereich Handwerk und in anderen Ausbildungsberufen scheinen sich die meisten Jugendlichen derzeit für ein Studium zu entscheiden. Laut Statista gab es im Jahr 2002 noch etwa 1,9 Millionen Studierende an deutschen Hochschulen, während die Zahl 2022 bereits auf 2,9 Millionen anstieg - ein Zuwachs von fast 51 Prozent. Im Gegensatz dazu sank die Zahl der Auszubildenden im gleichen Zeitraum um etwa ein Viertel auf 1,22 Millionen. Laut Statista waren im Wintersemester 2023/2024 noch rund 2,87 Millionen Studierende an deutschen Hochschulen immatrikuliert, was bereits zum zweiten Mal in Folge einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

In einer kürzlich veröffentlichten Analyse der Online-Jobbörse Indeed, über die Business Insider berichtet hat, wurde untersucht, welche Studiengänge derzeit bei Unternehmen besonders gefragt sind. Um dies herauszufinden wurde analysiert, wie oft ein Studiengang in einer Million Stellenanzeigen gesucht wird.

Informatik: Dauerbrenner auf dem Arbeitsmarkt

Laut der Analyse stehen Informatiker nach wie vor hoch im Kurs bei Arbeitgebern. Die kontinuierlich steigende Nachfrage nach Fachkräften in diesem Bereich reflektiert die immer stärker werdende Digitalisierung und die zunehmende Abhängigkeit von Technologie in nahezu allen Branchen. Laut der Indeed-Analyse wurden Informatiker bei einer Million Stellenanzeigen mehr als 129.000 Mal gesucht, was die anhaltend hohe Bedeutung dieses Studiengangs unterstreicht.

Umweltwissenschaft: Nachhaltigkeit als neuer Schwerpunkt

Ein bemerkenswerter Anstieg zeigt sich bei den Umweltwissenschaften. Die Nachfrage nach Absolventen dieses Bereichs hat sich laut der Analyse in den letzten fünf Jahren mehr als verdreifacht und stieg um 204 Prozent. Bei einer Millionen Stellenanzeigen waren dennoch in der Indeed-Untersuchung nur 3.641 Stück dabei, die Absolventen dieses Studiengangs suchten. Dennoch spiegelt die Entwicklung den wachsenden Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der Unternehmenswelt wider. Wie Frank Hensgens, Geschäftsführer von Indeed DACH, gegenüber Business Insider betonte, sei Nachhaltigkeit heute ein zentrales Thema für Unternehmen, ähnlich wie es die Digitalisierung vor einem Jahrzehnt gewesen sei.

Gesundheitswissenschaft: Dringender Bedarf an Fachkräften

Auch im Gesundheitswesen ist derzeit der Bedarf an qualifiziertem Personal laut der Analyse besonders hoch. Studiengänge wie Gesundheitsmanagement (44.152 Stellenanzeigen) und Sport- und Ernährungswissenschaften (101.654 Stellenanzeigen) verzeichnen einen signifikanten Anstieg an Interessenten. Die alternde Bevölkerung und der zunehmende Druck auf das Gesundheitswesen könnten zu dieser Entwicklung beigetragen haben, so Business Insider. Die Indeed-Analyse zeigt, dass Gesundheits- und Sozialwissenschaftler in der Zukunft noch stärker gefragt sein werden, was vielversprechende Karrierechancen in diesen Bereichen eröffnen könnte.

Sozial- und Erziehungswissenschaften: Wachsende Bedeutung

Auch Absolventen der Sozial- und Erziehungswissenschaften erleben der Indeed-Untersuchung zufolge eine erhöhte Nachfrage. Laut der Analyse hat sich die Nachfrage nach Absolventen der Erziehungswissenschaft um 74 Prozent und die Nachfrage nach Absolventen der Pädagogik um 65 Prozent erhöht. Besonders Studienabschlüsse in der Sozialen Arbeit (rund 17.300 Ausschreibungen in einer Million Stellenanzeigen) und Pädagogik (rund 14.400 Stellenanzeigen) sind bei Unternehmen gefragt, was vermutlich auf den akuten Mangel an Lehrkräften und Betreuungspersonal zurückzuführen ist.

Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsingenieurwesen: Unverändert gefragt

Studiengänge wie Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsingenieurwesen bleiben ebenfalls beliebt, wenn auch die Nachfrage hier zuletzt nicht weiter gestiegen ist. Diese Disziplinen verbinden technisches Wissen mit betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten und sind daher für viele Unternehmen unverzichtbar. Laut der Indeed-Analyse gab es im Juni 2024 unter einer Million Stellenanzeigen 16.513 Ausschreibungen für Wirtschaftsinformatiker und 10.418 für Wirtschaftsingenieure.

Redaktion finanzen.net