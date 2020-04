Die Corona-Pandemie spaltet Deutschland nicht in arm und reich, sondern in selbstständig und nicht-selbstständig. Eine Studie des Leibniz-Institutes in Frankfurt hat ergeben, dass Freiberufler durch die Krise wirtschaftlich stärker betroffen sind, als Angestellte. 30 Prozent haben bereits staatliche Mittel beantragt, um die finanziellen Engpässe vorerst abfedern zu können.