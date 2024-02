Energiekosten sparen

Der Einsatz von Alufolie hinter Heizkörpern als Mittel zur Einsparung von Energiekosten ist ein interessanter Ansatz, der in bestimmten Situationen effektiv sein kann. Doch wie genau funktioniert die Methode?

Der Trick zum Sparen von Energiekosten mit der Hilfe von Alufolie

Die Grundidee ist, dass Heizkörper einen Teil ihrer Wärmeleistung an die Wände abgeben, an denen sie montiert sind. Durch das Anbringen einer reflektierenden Folie hinter dem Heizkörper soll diese Wärme zurück in den Raum reflektiert werden, anstatt von der Wand absorbiert zu werden, wie DEAVITA in einem Online-Beitrag berichtet. Um den Einsatz von Alufolie hinter Heizkörpern als Mittel zur Energieeinsparung ausführlich zu betrachten, ist es wichtig, die verschiedenen Aspekte dieser Methode zu berücksichtigen.

Zunächst ist die Wirksamkeit der Alufolie abhängig von der Art der Wand, an der der Heizkörper montiert ist. In älteren Gebäuden ohne Hohlwanddämmung kann das Anbringen von Alufolie als Reflektor hinter dem Heizkörper den Wärmeverlust durch die Außenwand reduzieren, wie DEAVITA betont. Dies kann bis zu 30 Prozent der Wärme, die sonst verloren gehen würde, einsparen. In neueren Gebäuden mit besserer Isolierung ist der Effekt jedoch geringer.

Es gibt auch Unterschiede zwischen der Verwendung von handelsüblicher Alufolie und speziell angefertigten reflektierenden Folien, wie es weiter heißt. Während Alufolie eine preisgünstige Option ist, kann sie mit der Zeit oxidieren, knittern und somit an Reflektionsfähigkeit verlieren. Spezialfolien sind dagegen häufig langlebiger und effizienter, aber auch preisintensiver. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Effizienz der Alufolie auch von der korrekten Installation abhängt. Die Folie sollte sorgfältig und ohne große Falten hinter dem Heizkörper angebracht werden, um eine optimale Reflektion der Wärme zu gewährleisten, so DEAVITA weiter.

Es ist wichtig, realistische Erwartungen an die potenziellen Einsparungen zu haben. Während die Verwendung von Alufolie als Wärmereflektor helfen kann, die Heizkosten zu senken, sollte sie nicht als Allheilmittel angesehen werden. Sie ist vielmehr ein Teil einer umfassenden Strategie zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Hauses, wie abschließend betont wird.

Was sind Spezialfolien und wie unterscheiden sie sich von Alufolie?

Spezielle Heizkörper-Reflexionsfolien unterscheiden sich in mehreren Aspekten von der Verwendung herkömmlicher Alufolie, wenn es darum geht, Wärme effizienter zu nutzen und Heizkosten zu sparen. Zunächst einmal sind Heizkörper-Reflexionsfolien dünne, mit Aluminium beschichtete Dämmplatten, die einfach hinter Heizkörpern an der Wand angebracht werden können, wie heizung.de in einem Online-Artikel erläutert. Ihre Aufgabe ist es ebenfalls, die Wärme, die normalerweise durch die Wand verloren geht, zurück in den Raum zu reflektieren. Sie bestehen meist aus einer dünnen Dämmschicht, die raumseitig mit Aluminium beschichtet ist. Diese glänzende Oberfläche ist zum Heizkörper gerichtet und reflektiert die abgestrahlte Wärme zurück in den Raum. So soll die Heizleistung erhöht und die Energiekosten gesenkt werden, wie es weiter heißt. In der Regel sind diese Folien in verschiedenen Größen und als Rollen erhältlich, die individuell zugeschnitten werden können. Es gibt sowohl selbstklebende Varianten als auch solche, die mit speziellem Klebstoff befestigt werden, so heizung.de.

Ein weiterer Unterschied zu herkömmlicher Alufolie besteht in der Langlebigkeit. Spezialfolien sind gegen Oxidation und Knittern resistenter, was ihre Effizienz über einen längeren Zeitraum aufrechterhält. Dies bedeutet, dass sie seltener ersetzt werden müssen.

Bezüglich der Wirksamkeit gibt es jedoch Einschränkungen, wie ein Artikel von energie-fachberater.de erklärt. Reflexionsfolien können zwar einen Teil der Heizkörperwärme in den Raum leiten, sie helfen aber kaum gegen Wärmeverluste über die Außenwand. Besonders deutlich wird dies bei Heizkörpern, die in einer Nische montiert sind. In solchen Fällen ist eine Dämmung mit plattenförmigen Dämmstoffen an der Wand hinter den Heizkörpern effektiver, wie es weiter heißt. Alle Materialien müssen dicht und ohne Lufteinschlüsse auf die Wand geklebt werden, um die Bildung von Kondenswasser und Schimmel zu vermeiden, so der Artikel abschließend.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Anbringen von Alufolie hinter Heizkörpern in bestimmten Fällen eine einfache und kostengünstige Methode zur Reduzierung von Heizkosten sein kann, aber die Wirksamkeit variiert je nach Gebäude und der verwendeter Folienart.

D. Maier / Redaktion finanzen.net