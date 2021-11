Mit diesen Tricks kann man sich die IBAN besser merken

IBAN steht für "International Bank Account Number" (Internationale Bankkontonummer). Sie muss stets bei jeder Überweisung angegeben werden. Mit ihrer Einführung wurden die Kontonummer und die Bankleitzahl abgelöst, die bisher immer für eine Überweisung benötigt wurden. Um sich die die 22-stellige Zahlen- und Buchstabenreihe merken zu können, sollte man sich zunächst klarmachen, woraus diese 22 Stellen überhaupt bestehen.

So setzt sich die IBAN zusammen

Die ersten zwei der insgesamt 22 Stellen sind Buchstaben, die restlichen 20 Stellen bestehen aus Zahlen. Die Buchstaben stellen eine Länderkennzeichnung dar, für Deutschland ist das beispielsweise das Länderkürzel DE. Dem Länderkürzel folgt eine zweistellige individuelle Prüfziffer. Damit kann die Bank eventuelle Schreibfehler oder Zahlendreher bei der restlichen IBAN erkennen und somit Fehlüberweisungen verhindern.

Auf das Länderkürzel und die zweistellige Prüfziffer folgt nun die achtstellige Bankleitzahl und dahinter die zehnstellige Kontonummer, die man von den alten Überweisungen kennt. Und das war es theoretisch auch schon. Praktisch sind das aber nach wie vor 22 Stellen, die erst einmal im Gedächtnis veranktert werden müssen. Doch wie kann man vorgehen, um sich diese 22 Stellen in korrekter Reihenfolge einzuprägen?

Tipps vom Gedächtnistrainer

Wer Probleme hat, sich die vollständige IBAN einzuprägen, für den hat Gedächtnistrainer Oliver Geisselhart ein paar Tipps parat. Gegenüber der FAZ rät er zu prüfen, ob sich in der langen Ziffernfolge zufällig eine bekannte Zahlenkombination finden lässt - beispielsweise das eigene Geburtsjahr oder eine bekannte Postleitzahl. Dies ist aber ziemlich unwahrscheinlich, weshalb er einen weiteren Tipp auf Lager hat.

Demnach merkt sich das menschliche Gehirn außergewöhnliche Dinge und Zusammenhänge besonders gut. Das bedeutet im konkreten Fall, sich anhand der Ziffernfolge, eine völlig abstruse Geschichte auszudenken, die im engen Zusammenhang mit den einzelnen Ziffern steht. So kann beispielsweise die Zahl 911 für einen Porsche 911 stehen und die Zahl 4 für vier Pferde. Lautet eine Ziffernfolge 4911, könnte die Geschichte also in etwa so verlaufen, dass vier Pferde in einem Porsche 911 sitzen. Auch wenn es inhaltlich Humbug ist, kann es laut Geisselhart effektiv im Gedächtnis gespeichert werden.

Die Zahlensymbol-Technik

Nicht jede Zahlenkombination wird sich jedoch so fügen lassen wie eben genanntes Beispiel. Für kompliziertere Fälle wird in dem Bericht auf Geisselharts selbstentwickelte Zahlensymbol-Tafel verwiesen, mit der er jeder Zahl ein Symbol zuweist. Eine 0 ist beispielsweise ein Ei, eine 3 ist ein Dreizack und die fünf eine Hand. Aus den Symbolen der jeweiligen Zahl gilt es nun, sich wieder eine Geschichte zu stricken. Beherrscht man diese Technik, können die abstrusesten, längsten Zahlenkombinationen im Gedächtnis bleiben, wie der Gedächtnistrainer versichert. Allerdings werden die Geschichten bei den 20 Ziffern einer IBAN ziemlich lang. Doch im Erfolgsfall bleibt möglicherweise sogar mehr hängen als "nur" die IBAN - nämlich die Technik des erfolgsversprechenden Auswendiglernens.

Und es gibt immerhin einen kleinen Trost: Die BIC (Bank Identifier Code) ist für Überweisungen innerhalb des SEPA -Raums nicht erforderlich. Sie fällt nur bei Überweisungen außerhalb des SEPA-Raums an und muss daher nicht unbedingt auswendig gelernt werden.

Philipp Beißwanger / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotographyByMK / Shutterstock.com