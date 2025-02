Gehaltsatlas

Das Gehalt spielt eine entscheidende Rolle bei der Berufswahl. Dabei unterscheidet sich die Bezahlung nicht nur nach Tätigkeit oder Geschlecht, sondern variiert auch von Bundesland zu Bundesland.

StepStone Gehaltsreport 2025

Die Neuauflage des StepStone-Gehaltsreports erschien im Januar 2025. Dabei wurden 1.052.211 Vergütungsdaten aus dem Gehaltsplaner der Unternehmensgruppe ausgewertet. Die Daten beziehen sich auf "das Bruttojahresgehalt von Vollzeitstellen, inklusive Boni, Provisionen, Prämien etc.".



Eine App für alle Ihre Versicherungen. Finden Sie heraus, bei welchen Verträgen Sie sparen oder mehr Leistungen herausholen können. Hier kostenlos die App von Clark herunterladen und testen*







Wer­bung Wer­bung

Durchschnittsgehalt in Deutschland

Im Report werden sowohl der Median als auch der Durchschnitt aller Gehälter betrachtet. Während der Median "genau in der Mitte aller Brutto-Gehälter" liegt, lässt sich der Durchschnitt "durch extrem hohe oder niedrige Werte [verzerren]". Das Durchschnittsgehalt liegt bei 52.300 Euro brutto. Das Mediangehalt liegt dagegen nur bei 45.800 Euro. Um die Daten möglichst genau abzubilden, werden im Folgenden stets die gerundeten Mediangehälter angegeben.

Nord und Süd bieten einiges an Geld

Erneuter Anführer der Tabelle ist auch im Jahr 2025 der Stadtstaat Hamburg. Mit rund 52.000 Euro kann hier im Jahr gerechnet werden. Möchte man jedoch nicht im Norden leben, so kann man sich auch ab in den Süden machen: Auf Platz zwei folgt Baden-Württemberg mit etwa 50.250 Euro. Doch auch Hessen kann dasselbe Mediangehalt aufbringen, weshalb die beiden Nachbarbundesländer sich den Platz teilen. Ebenfalls im Süden kann Bayern auf dem dritten Platz mithalten. Von nur 250 Euro weniger muss man hier ausgehen.

Wer­bung Wer­bung

Die Unterschiede zwischen Ost und West

Während die meisten anderen Bundesländer zwischen 40.000 und 50.000 Euro rangieren, unterschreiten Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt diese Grenze. In Sachsen-Anhalt sind es rund 39.750 Euro, in Mecklenburg-Vorpommern sind es mit 39.500 Euro dagegen noch etwas weniger. Damit zeigt sich auch in diesem Jahr - mehr als 35 Jahre nach dem Mauerfall - ein enormer Unterschied zwischen Ost und West. Fast 10.000 Euro Unterschied können hier festgestellt werden. Im Westen sind es im Mittel 46.900 Euro, im Osten (ausgenommen Berlin) nur 39.250 Euro. Damit liegt die Differenz bei 16 Prozent. Interessant ist, dass gehaltssteigernde Faktoren hierbei kaum eine Rolle spielen. Zwar liegt eine Führungskraft mit Personalverantwortung über dem gesamtdeutschen Median, sie wird jedoch trotzdem im Westen besser bezahlt als im Osten.



Versorgungslücken zur gesetzlichen Krankenversicherung schließen und Leistungen wie bei Privatpatienten genießen. Jetzt Angebote bei CHECK24* vergleichen!





Städtetrip

Die regionalen Unterschiede der Gehälter lassen sich nicht nur in Ost und West einteilen. Auch die Anzahl an Metropolen im Vergleich zu ländlichen Regionen hat einen enormen Einfluss auf das Gehalt. So ist auch in diesem Jahr die bayerische Landeshauptstadt München als Top-Stadt auserkoren worden: Rund 58.000 Euro kann man hier erhalten, doch die Lebenshaltungskosten sind hier ebenfalls sehr hoch. "Auch ein Top-Gehalt garantiert also nicht zwingend finanzielle Sicherheit", wie StepStone betont. Im Gegensatz hierzu befindet sich das Mediangehalt der baden-württembergischen Stadt Korb im Rems-Murr-Kreis mit 45.750 Euro nahezu exakt im deutschlandweiten Median. Dabei beträgt die Einwohnerzahl der nahe Stuttgart gelegenen Gemeinde gerade einmal 11.385. In München sind es über eine Million.

Wer­bung Wer­bung

Redaktion finanzen.net