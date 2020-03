Corona-bedingtes Homeschooling: Apps, mit denen Schüler jetzt zuhause lernen können

In Deutschland ist "Homeschooling" per Gesetz theoretisch noch verboten. Angesichts der aktuellen Corona-Krise kamen die Behörden aber nicht darum herum, Schüler und Studenten vom Unterricht zu befreien. Damit die Zeit sinnvoll überbrückt werden kann, ist es wichtig, dass sowohl Lehrer als auch die Eltern sich Lösungen ausdenken, um den Schulstoff weiterhin abzuarbeiten. Diese Apps können dabei hilfreich sein.

Kostenlose Dienste über die Corona-Zeit

In Deutschland gibt es mittlerweile eine breite Palette an verschiedenen Lern-Apps, die Schüler und Studenten bei ihrem Lernstoff unterstützen. Viele Hersteller bieten ihre Dienste gratis an, andere Apps sind kostenpflichtig. Über die Corona-Zeit zeigen sich viele Unternehmen allerdings entgegenkommend und öffnen die Apps über die schulfreie Zeit.

Eine dieser Apps ist StudySmarter. Sie enthält sowohl die Inhalte von über 2.000 Schulen und Universitäten als auch Lehrmaterialien der populären Stark-Abiturtrainer. Auch auf die Abitur-Prüfungsaufgaben der letzten Jahre haben Schüler Zugriff über die App. Die Premiumversion ist aktuell kostenfrei verfügbar.

Ebenfalls beliebt ist simpleclub. Hierin befindet sich der Lernstoff von der 8. bis zur 13. Klasse mit Lernvideos erklärt und aufbereitet. Wenn sich Schulen registrieren, erhalten sie Gutscheincodes der Premium-Version für ihre Schüler. Bei einer Anmeldung noch bis Ende März kann die Plattform für zwei Monate gratis genutzt werden.

Auch für Grundschüler

Auch Grundschüler können sich einer Reihe von Apps ihrem Alter entsprechend bedienen. Hierzu gehören beispielsweise Scoyo und Anton. In beiden Anwendungen finden sich Lernübungen in Form von Lernspielen, Videos, Arbeitsblättern und Vokabeltraining. Während Anton kostenlos ist, können Eltern Scoyo für zwei Wochen gratis bekommen, wenn sie sich per E-Mail an den Hersteller wenden und von Schulschließungen betroffen sind.

Weitere Angebote für Homeschooling

Doch für das digitale Lernen gibt es noch weitere Angebote, von denen Schüler Gebrauch machen können. WDR und SWR bieten mit Planet Schule Angebote für Schüler aller Altersstufen und Schularten. In acht thematischen Bereichen wie Geschichte, Länder und Menschen oder Politik können Schüler ihren Lernstoff mit Filmen, Erklärvideos und Lernspielen nachholen.

Mit Schule daheim bietet der Bayerische Rundfunk (BR) gemeinsam mit dem bayerischen Kultusministerium Lernangebote auf ARD-alpha und der BR Mediathek. Zwischen 9 und 12 Uhr werden montags bis freitags im ARD-alpha ausgewählte Lernformate gesendet. Zudem sendet der BR im Rahmen des Landesportals "Mebis" Programme für Lehrkräfte.

Wer lieber auf Internetseiten zurückgreifen möchte, ist auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung (BPB) richtig. Hier werden Unterrichtsmaterialien für Schüler in den Fächern Politik, Geschichte und Erdkunde zur Verfügung gestellt. In speziellen Foren und Chats können sich die Teilnehmer untereinander austauschen und Fragen stellen. Weiter bietet das BPB Lehrkräften Hilfestellung bei der Erstellung von Erklärvideos.



