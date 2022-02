Wirecard: Nun wird die Betriebsausstattung des Unternehmens versteigert

Der größte Wirtschaftsskandal der Bundesrepublik Deutschland

Die Bilanz-Probleme rund um den Zahlungsdienstleister Wirecard führten zu dem größten Wirtschaftsskandal der Bundesrepublik Deutschland. Das Unternehmen aus Aschheim bei München, das sich zur Aufgabe gemacht hatte, Kartenzahlungen an Ladenkassen und im Onlinegeschäft abzuwickeln, galt als die große DAX-Hoffnung. 2019 fiel das Kartenhaus an Bilanzmanipulationen durch Scheinbuchungen in Milliardenhöhen in sich zusammen.

Ein Jahr später, am 25. Juni 2020, musste der Konzern Insolvenz anmelden. Laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) werden voraussichtlich viele Gläubiger und Aktionäre leer ausgehen. Zwar konnte der Insolvenzverwalter Michael Jaffé bei der Zerschlagung des Konzerns über eine halbe Milliarde Euro mit dem Verkauf von Tochterfirmen gewinnen. Doch das reicht bei Forderungen von über zwölf Milliarden Euro bei weitem nicht aus.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung von Wirecard wird versteigert

Neben dem Verkauf von Tochterfirmen wird nun auch das Inventar der Wirecard AG per Online-Auktion versteigert. Jaffé beauftragte hierzu den Insolvenzdienstleister Hämmerle aus Thüringen. Laut einer Pressemitteilung von Hämmerle waren die Sachverständigen des Unternehmens noch vor Weihnachten 2021 vor Ort und machten sich ein Bild über den Verwertungsumfang. Die Experten dokumentierten und bewerteten hierbei mehr als 6.000 Artikel.

Bis zum 03.02.2022 können Interessierte die Büroausstattung, Sitzgarnituren, Gastroeinrichtungen sowie eine Vielzahl an Archivregalen auf der Website von Hämmerle ersteigern. Auch das firmeneigene Fitnessstudio mit Klimmzugmaschinen, Crosstrainer, Hanteln, Laufbändern und Rudergeräten kommt unter den Hammer. Sportbegeisterte Bieter können auch ein Trampolin, einen Fitness-Bauchtrainer, einen Boxsack mit dazugehörigen Boxhandschuhen sowie einen Medizinball ersteigern

Ein Shiatsu-Massagesessel ist besonders beliebt

Neben dem Sport kam bei Wirecard scheinbar auch die Entspannung nicht zu kurz. Besonders beliebt ist ein zur Versteigerung freigegebener Shiatsu-Massagesessel. Wer dann auch noch eine von neun angebotenen Kaffeemaschinen von WMF erwirbt, kann es sich so richtig gemütlich machen.

Von einer Topfpflanze mit einem Mindestangebot von zehn Euro bis hin zu einem Paket aus 25 Schreibtischen für 2.800 Euro, kann sich jeder Bieter ein Wirecard-Erinnerungsstück ersteigern. Doch auch dieser Erlös wird die umfangreichen Forderungen der Gläubiger und Aktionäre nicht decken können.

Tim Adler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Anton Garin / Shutterstock.com