Die teuerste Uhr der Welt: 31 Millionen Dollar am Handgelenk

Ein paar tausend US-Dollar für eine Uhr sind schon teuer? Von wegen. Die teuerste Uhr der Welt wurde jetzt für eine deutlich höhere Summe versteigert: 31 Millionen US-Dollar ließ sich ein unbekannter Uhren-Fan ein besonderes Modell der Schweizer Uhrenmanufaktur Patek Philippe kosten.

Teuerste Armbanduhr erzielt 31 Millionen US-Dollar in fünf Minuten

Bei einer Auktion des Hauses Christie’s in der Schweiz wurden unter dem Motto "Only Watch" nur Uhren versteigert. Und hier wurde ein neuer Rekord aufgestellt: "The Grandmaster Chime reference 6300A-010" wurde für 31 Millionen US-Dollar an den Mann gebracht.

Das ist der höchste Preis, der jemals weltweit für eine Armbanduhr gezahlt wurde. Der absurd hoch wirkende Preis wurde innerhalb von fünf Minuten erzielt. Der Sammler scheint sich also richtig in die Uhr verliebt zu haben.

Besondere Materialien, 20 Sonderfunktionen

Die Grandmaster Chime ist ein ganz besonderes Stück: Das Armband ist aus Alligatorleder, das Gehäuse der mechanischen Uhr ist aus Edelstahl und gegen Staub und Wasser geschützt. Es gibt zwei Ziffernblätter - auf der Vorder- und auf der Rückseite -, die beide aus Roségold und mit Goldziffern versehen sind.

Außerdem kommt die Uhr mit 20 Sonderfunktionen daher, wie beispielsweise einem ewigen Kalender, einer zweiten Zeitzone und einer vierstelligen Jahresanzeige. Unter dem Spitznamen "Only One" wurde die Grandmaster Chime eigens für die Auktion hergestellt.

Erlös der Auktion geht in Krankheitsforschung

Übrigens kommt das Geld, das auf der Uhrenauktion von Christie’s eingenommen wurde, einem guten Zweck zugute. Es wird in die Forschung gegen die Duchenne-Muskeldystrophie, eine muskuläre Erbkrankheit, die im Kindesalter auftritt, gesteckt. Die 31 Millionen US-Dollar für die Uhr sind also auch gut für die Allgemeinheit.

Die Grandmaster Chime löst als teuerste Uhr der Welt ein Modell von Rolex ab. Die Rolex Daytona wurde 2017 für 17,8 Millionen US-Dollar verkauft. Damals war sie aber nicht neu, sondern hatte noch einen weiteren Sammlerwert: Schauspieler Paul Newman bekam sie in den 60ern von seiner Frau geschenkt, sie ließ für den Hobby-Rennfahrer die Worte "Fahr vorsichtig" auf der Rückseite eingravieren.

