Der teuerste Parkplatz der Welt: 12,5 Quadratmeter für mehr als 800.000 Euro

Dreimal teurer als ein Eigenheim

Wer bei der Kaufsumme von umgerechnet rund 874.000 Euro an einen Immobilienkauf denkt, liegt mit seiner Vermutung falsch. Bei dem verkauften Objekt handelt es sich um einen 12,5 Quadratmeter großen Parkplatz vor dem Bürohochhaus "The Center" in Hongkong. Ein bislang Unbekannter hat in der chinesischen Finanzmetropole 7,6 Millionen Hongkong-Dollar für den Abstellplatz gezahlt. Umgerechnet zahlte der Käufer nach europäischen Maßstäben also 72.000 Euro pro Quadratmeter. Er sei damit der weltweit teuerste Parkplatz, berichtete die Zeitung "South China Morning Post". Die gezahlte Summe sei außerdem dreimal mehr, als man in der Kronkolonie im Durchschnitt für ein Eigenheim zahle. Dieser Umstand wiederum betont die enorme Wohlstandslücke des Landes. Fast jeder fünfte Einwohner Hongkongs lebe mittlerweile unter der von der Regierung festgelegten Armutsgrenze, schreibt die Zeitung und betont, dass dies auch zu den andauernden Protesten in Hongkong führe.

Wer ist der Verkäufer?

Während der Käufer des Parkplatzes ein Unbekannter ist, machte der Verkäufer Johnny Cheung Shun-yee bereits vergangenes Jahr Schlagzeilen. Er hatte im Jahr zuvor mit neun weiteren Investoren das Bürohochhaus für umgerechnet 4,63 Milliarden Euro erworben und nun den letzten von vier Parkplätzen an einen Geschäftsmann verkauft, der sein Büro im Hochhaus hat. "The Center" gilt damit weltweit als die teuerste, jemals verkaufte Geschäftsimmobilie.

