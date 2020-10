Studie zeigt: Unternehmen mit glücklichen Mitarbeitern sind erfolgreicher

Ablauf der Studie

Gemeinsam mit Thrive Global, SAP SuccessFactors und Qualtrics hat das zweitälteste Wirtschaftsmagazin der USA im Rahmen einer Studie den sogenannten "Thrive XM Index" erstellt. Dabei handelt es sich um ein Ranking von amerikanischen Unternehmen mit den zufriedensten Mitarbeitern. Dafür wurden 20.000 Vollzeitangestellte aus mehr als 900 US-Unternehmen zu Work-Life-Balance, beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten, psychischer Gesundheit und Unternehmensrichtlinien befragt.

Anschließend entwickelten die Wissenschaftler einen Algorithmus zur Bewertung der untersuchten Unternehmen, um festzustellen, ob ein höherer Rang in Bezug auf die Mitarbeiterzufriedenheit auch zu höheren Unternehmenserfolgen führt.

Unternehmen mit zufriedenen Mitarbeitern sind erfolgreicher

Und tatsächlich: Betrachtet man die in den Top 500 gerankten Unternehmen in Bezug auf die Zufriedenheit der Angestellten, zeigt sich, dass ein höherer XM Index-Score eng mit dem Erfolg eines Unternehmens korreliert. Vergleicht man den Erfolg der 500 XM Index-Unternehmen von 2019 und 2020, kann laut den Ergebnissen der Studie durch eine Steigerung des Scores um einen Prozentpunkt eine Umsatzsteigerung des Unternehmens von 53,53 US-Dollar pro Mitarbeiter vorausgesagt werden.

Außerdem weisen Unternehmen, die zu den obersten 25 Prozent des XM Index-Rankings gehören, ein durchschnittliches Wachstum von 16,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf. Abgesehen davon zeigt sich, dass die Top 10 Prozent der Unternehmen mit den zufriedensten Mitarbeitern im Vergleich zu ihren Branchenkonkurrenten eine um durchschnittlich 5,7 Prozent höhere Gesamtrendite aufweisen.

Qualtrics-Generaldirektor appelliert an Rücksicht der Unternehmen

Unternehmen mit zufriedenen Mitarbeitern sind also durchaus erfolgreicher als die Konkurrenten mit weniger glücklichen Angestellten. Jay Choi, Generaldirektor bei Qualtrics Employee Experience und Mitverfasser der Studie, ruft daher Unternehmen dazu auf, nicht nur die Interessen der Aktionäre, sondern auch die Interessen der Mitarbeiter zu vertreten: "Es ist wichtig, dass Unternehmen nicht nur auf die Lebenszeichen ihrer Organisation, sondern auch die ihrer Mitarbeiter hören und diese messen - ihre Anliegen, Bedürfnisse und Wünsche, als Angestellte aber auch als Menschen", fordert der Experte in dem aktuellen Bericht des Thrive XM Index 2020.

Gehalt ist nicht der einzige Zufriedenheitsfaktor

Doch welche Faktoren beeinflussen überhaupt, wie glücklich ein Mitarbeiter in seinem Unternehmen ist? Ein höheres Gehalt beispielsweise trägt laut Makroökonom und Glücksforscher Karlheinz Ruckriegel von der Technischen Hochschule Nürnberg nur kurzfristig zu einer höheren Zufriedenheit bei. Gegenüber der Haufe-Group verrät er, dass bereits in den 70er-Jahren ein durchschnittliches Einkommensniveau erreicht wurde, bei dem die Zufriedenheit bzw. das kognitive Wohlbefinden eines Mitarbeiters durch Einkommen nicht mehr gesteigert werden kann.

Einflussfaktoren auf Gesamtzufriedenheit

Im Rahmen der Studie wurde festgestellt, welche Kriterien die Mitarbeiterzufriedenheit maßgeblich beeinflussen. Generell gilt jedoch: Verschiedene Bevölkerungsgruppen haben auch unterschiedliche Bedürfnisse, Werte und Prioritäten. Mittels Regressionsanalysen wurden die Top-Einflussfaktoren auf die Zufriedenheit und Verbundenheit und damit die Arbeitsproduktivität eines Angestellten ermittelt. Am wichtigsten sind laut den Ergebnissen der Studie gute Leistungsbeurteilungen der Mitarbeiter sowie Unterstützungen des Unternehmens, um die psychische Gesundheit aufrechtzuerhalten und den Stress zu reduzieren. Außerdem erhöhen das Erlernen neuer Fähigkeiten, ein gutes Unternehmens-Handling von Konflikten bei der Arbeit, Mitarbeiter-Beförderungen und die Rücksicht auf Familienangelegenheiten die Angestelltenzufriedenheit und damit die Performance der Mitarbeiter am Arbeitsplatz.

Was können Unternehmen konkret verändern?

Darüber hinaus werden daher einige Tipps gegeben, wie der Thrive XM Index eines Unternehmens gesteigert werden kann. Am wichtigsten ist es laut den Verfassern der Studie, die Unternehmenshandlungen auf die individuellen Wünsche, Motivationen und Bedürfnisse der Mitarbeiter abzustimmen. Weiterhin sollte das Wohlbefinden von jedem einzelnen Mitarbeiter - insbesondere in Bezug auf Stress und psychische Gesundheit - Priorität haben. Auch sollte in die Bedürfnisse der Mitarbeiter - am Arbeitsplatz und außerhalb davon - investiert werden, damit die Angestellten immer ihr Bestes geben können. Des Weiteren raten die Experten den Unternehmen, sicherzustellen, dass die vorhandene Unternehmens-Technologie so ausgerichtet und ausgebaut wird, dass sie das allgemeine Wohlbefinden der Mitarbeiter unterstützt und ihnen dabei hilft, engagiert und produktiv zu bleiben.

