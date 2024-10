Mythos

Parkautomaten oder Parkuhren, die Münzen nicht annehmen, sind ein häufiges Ärgernis für Autofahrer. Das Gerücht, dass das Reiben einer Münze helfen kann, sie dennoch vom Automaten akzeptieren zu lassen, hält sich hartnäckig. Doch was sagt die Wissenschaft, und welche praktischen Lösungen gibt es?

Der Mythos vom Münzenreiben

Es gibt zahlreiche Berichte von Menschen, die behaupten, dass das Reiben von Münzen am Automaten oder mit den Fingern dazu führt, dass der Automat die Münze doch akzeptiert. Diese Praxis basiert auf der Vorstellung, dass durch das Reiben Oberflächenunreinheiten beseitigt oder elektrostatische Aufladungen entstehen könnten, die dem Münzprüfer helfen, die Münze zu erkennen.

Laut verschiedenen Quellen, wie z. B. Spiegel und Focus, ist das Reiben einer Münze jedoch in den meisten Fällen wirkungslos. Automaten sind heutzutage mit hochpräzisen Sensoren ausgestattet, die nicht von Oberflächenveränderungen oder leichten Aufladungen beeinflusst werden. Wie in einer Studie der WDR-Sendung "Quarks & Co." gezeigt wurde, zeigte das Reiben keine signifikante Wirkung auf die Annahme der Münze.

Warum Automaten Münzen nicht annehmen

Es gibt viele Gründe, warum ein Parkautomat Münzen nicht akzeptiert. Häufig liegt es an verschmutzten oder defekten Münzsensoren. In Parkautomaten und Parkuhren sind optische und mechanische Prüfer verbaut, die Münzen anhand von Gewicht, Größe und elektrischen Eigenschaften bewerten. Wenn diese Sensoren verschmutzt oder defekt sind, können sie Münzen abweisen. Besonders in schlecht gewarteten Automaten oder bei hoher Luftfeuchtigkeit können Probleme auftreten.

Ein weiterer häufiger Grund ist schlichtweg die Abnutzung der Münze. Starke Kratzer oder Abnutzungen an den Kanten einer Münze können dazu führen, dass der Automat sie als nicht gültig erkennt. In solchen Fällen kann der Versuch, eine andere Münze zu verwenden, die einfachere Lösung sein.

Alternative Lösungen: Was tun, wenn der Automat streikt?

Wenn der Automat Münzen nicht akzeptiert, hilft es oft, eine andere Münze zu verwenden oder bargeldlose Zahlungsmethoden zu nutzen, sofern vorhanden. Viele moderne Parkautomaten bieten mittlerweile die Möglichkeit, mit Kreditkarte, EC-Karte oder sogar per App zu bezahlen, was eine sinnvolle Alternative zu problematischen Münzen darstellt.

Sollte der Parkautomat dennoch defekt sein und keine Zahlungsmöglichkeit anbieten, ist es ratsam, dies zu dokumentieren. Ein Foto des defekten Automaten kann helfen, sich gegen mögliche Bußgelder zu wehren. Einige Städte und Parkhausbetreiber bieten sogar die Möglichkeit, Störungen per Hotline oder App zu melden.

