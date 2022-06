So kann man mit bezahlten Umfragen Geld verdienen

Umfragen als Nebenverdienst

Bezahlte Online-Umfragen werden auch in Deutschland immer beliebter. Es handelt sich dabei um virtuelle Fragebögen, bei deren Beantwortung der Befragte eine Vergütung erhält. Meist werden diese Umfragen von Unternehmen bei Marktforschungsinstituten in Auftrag gegeben, die die Umfragen dann an passende User weiterleiten. Im Internet gibt es mittlerweile zahlreiche Marktforschungsinstitute, die eine Vergütung für die Teilnahme zahlen. Der Vorteil der User ist der geringe Aufwand, denn man kann ganz bequem mit dem Laptop, Tablet oder dem Smartphone an den Umfragen teilnehmen.

Bezahlte Online-Umfragen

Das Prinzip der bezahlten Online-Umfragen ist sehr simpel. Marktforschungsinstitute benötigen eine Vielzahl unterschiedlicher Personengruppen, um Marktforschung überhaupt durchführen zu können. Viele der Institute haben mittlerweile eine eigene Plattformen eingerichtet, auf der sich die User anmelden können. Um User einer solchen Plattform zu werden, muss man in der Regel nach der Registrierung einige detaillierte Angaben zur eigenen Person machen, wie beispielsweise zum Alter, Familienstand und Beruf. Anhand dieser Angaben werden die User dann den Personengruppen und Umfragen zugeordnet. Diese Angaben sind für die Plattformen zwingend notwendig, um Umfragen an die passenden User auszuliefern. Daher sind die bezahlten Umfragen als Nebenverdienst lediglich für Personen geeignet, die bereit sind, ihre Daten ein Stück weit preiszugeben.

Der Ablauf der Umfragen

Nach der erfolgreichen Registrierung muss man als User jedoch erst einmal Geduld beweisen, denn nicht immer haben die Portale sofort eine passende Umfrage. Sobald jedoch eine Umfrage zur Verfügung steht, wird der User per Email darüber informiert, wie "CHIP" berichtet. Deshalb ist es wichtig, regelmäßig seine Mails zu checken. Hinzu kommt, dass viele der Umfragen nur eine kurze Laufzeit von einigen Tagen haben und deshalb zeitnah bearbeitet werden sollten. Es besteht jedoch keine Pflicht an jeder einzelnen Umfrage teilzunehmen und jeder User kann frei entscheiden, welche er beantwortet und welche er auslässt. Möchte man an der Umfrage teilnehmen, findet man in der Mail meist einen kurzen Hinweis wie die Vorgehensweise ist. In den meisten Fällen ist es ein Link, der einen direkt zu Umfrage weiterleitet. Um zu testen, ob man auch wirklich der Zielgruppe angehört, muss man dann noch 2 bis 3 Fragen beantworten und wird erst dann für die eigentliche Umfrage zugelassen.

Mit bezahlten Umfragen Geld verdienen

Usern sollte bewusst sein, dass in der Regel mit bezahlten Umfragen kein komplettes Einkommen generiert werden kann. Dennoch kann man sich einen lukrativen Nebenverdienst von einigen hundert Euro dazu verdienen, wie es im Blog "PTC-Test" heißt. Wie viel genau hängt dabei vom persönlichen Einsatz und von den Umfragen selbst ab. Dabei gilt, je mehr Plattformen man nutzt, um an Umfragen teilzunehmen, desto höher ist die Vergütung. Es ist also empfehlenswert sich gleich auf mehreren Plattformen zu registrieren, da man schnell merken wird, dass die Einladungen zu Umfragen nicht regelmäßig kommen. Jedoch wird die Teilnahme an sich unterschiedlich vergütet. So erhält man für kurze Umfragen, die eine Zeit von etwa 10 bis 15 Minuten beanspruchen, je nach Plattform meist zwischen 1 bis 3 Euro, während zeitintensivere Umfragen höher vergütet werden. Sobald man alle Fragen einer Umfrage beantwortet hat, werden einem dann entweder Geld oder Punkte automatisch auf dem Portal der Plattform gut geschrieben. Möchte man sich diese auszahlen lassen, muss man häufig ein Guthaben von etwa 10 Euro erreicht haben.

Wichtige Hinweise

Zum Schluss haben wir noch einige wichtige Tipps für eine erfolgreiche Teilnahme an den bezahlten Umfragen. Bei der Anmeldung auf einer Plattform muss man zunächst einen Einstiegsfragebogen ausfüllen, bevor die Registrierung erfolgt. Dabei ist es besonders wichtig, die Fragen ehrlich und ausführlich zu beantworten, da bei falschen Angaben möglicherweise Umfragen zugeteilt werden, die den Qualifikationen nicht entsprechen. Deshalb ist es wichtig, den Fragebogen auch stets aktuell zu halten und Änderungen schnellstmöglich anzugeben. Ein weiterer Tipp ist es, nicht zu lange mit der Teilnahme an einer Umfrage zu warten, denn oftmals gibt es eine begrenzte Teilnehmerzahl oder -zeit. Wichtig ist auch, dass man die Umfragen bis zum Ende durchführen muss, um Geld zu verdienen, denn erst wenn alle Fragen beantwortet wurden, erfolgt auch eine Bezahlung.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Marc Dietrich / Shutterstock.com, Marian Weyo / Shutterstock.com