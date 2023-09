Neue Ära: IQM präsentiert Quantencomputer für unter einer Million Euro

Quantencomputing

Das Start-up IQM hat einen neuen Quantencomputer präsentiert. Insbesondere der niedrige Preis des neuen Modells könnte die Entwicklung auf dem Gebiet des Quantencomputings vorantreiben und neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnen.

IQM stellt neuen Quantencomputer vor

Das deutsch-finnische Start-up IQM hat kürzlich über eine Pressemitteilung bekanntgegeben, dass es als weltweit erster Anbieter einen supraleitenden Quantencomputer bereitstellen wird, dessen Preis bei weniger als einer Million Euro liegt und somit das Quantencomputing viel zugänglicher machen werde als je zuvor.

Das neue Modell, welches den Namen "IQM Spark" trägt, wurde laut Unternehmensangaben insbesondere für Universitäten und Forschungseinrichtungen entwickelt. Wie IQM mitteilt, werde der IQM Spark es auch Einrichtungen mit begrenzten Budgets ermöglichen, in ein Feld vorzudringen, das zuvor finanziell unüberwindbar schien und Innovationen im Bereich des Quantencomputings voranzutreiben.

Entschlüsselung von Quantencomputern: Jenseits von Bits und Bytes

Um das Potenzial eines vergleichsweise erschwinglichen Quantencomputers einschätzen zu können, sei es wichtig, den Unterschied zwischen herkömmlichen binären Computern und dem Bereich des Quantencomputings zu verstehen, so die Deutsche Presse-Agentur. Im Zentrum dieser Unterscheidung liege die Nutzung von Bits und Qubits, so die Deutsche Presse-Agentur weiter. Herkömmliche Computer nutzen demnach binäre Bits, die entweder den Wert 0 oder 1 haben können. Diese binäre Natur bildet die Grundlage aller Berechnungen und Datenspeicherung. Quantencomputer hingegen setzen auf Qubits, die in unendlich vielen Zuständen existieren können. Diese einzigartige Eigenschaft ermögliche es Quantencomputern, komplexe Berechnungen durchzuführen, indem sie gleichzeitig mehrere Lösungen erkunden. Dies verleiht ihnen eine beispiellose Rechenleistung.

Anwendungen des Quantencomputings

Die Einführung von zugänglichem Quantencomputing, beispielsweise durch IQM, könnte der Grundstein für eine Vielzahl neuer Technologien und Anwendungen mit großem Potenzial sein. Während klassische Computer in zahlreichen Aufgaben hervorragende Leistungen erbringen, gibt es nach wie vor Probleme, die aufgrund ihrer Komplexität nicht von herkömmlichen Binärrechnern gelöst werden können. Quantencomputer, mit ihrer Fähigkeit, riesige Datenmengen in außergewöhnlichem Tempo zu verarbeiten, eröffnen die Möglichkeit, Probleme zu lösen, die bisher unüberwindbar schienen, das berichtet das Handelsblatt.

Die Anwendungsmöglichkeiten von Quantencomputern sind vielfältig, wie das Handelsblatt berichtet. So könnten durch den Einsatz von Quantencomputern beispielsweise Navigationssysteme entwickelt und betrieben werden, welche den komplexen Straßenverkehr besser prognostizieren und unter anderem auch Ampelschaltungen bei der Routenberechnung berücksichtigen. Außerdem könne die Pharmaindustrie Quantencomputer nutzen, um molekulare Strukturen zu simulieren, Wirkstoffzusammensetzungen zu berechnen und somit besser wirksame und preiswertere Medikamente zu entwickeln. Auch im Bereich der Verschlüsselungstechnik biete die Nutzung des Quantencomputings großes Potenzial.

Redaktion finanzen.net