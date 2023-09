Reiseziele in Deutschland

Ob Metropolen wie Hamburg und Berlin oder natürliche Schätze wie der Schwarzwald: Deutschland hat eine Vielzahl attraktiver Städte und Sehenswürdigkeiten, die von Touristen aus aller Welt besucht werden. Doch welche sind die beliebtesten Reiseziele in Deutschland?

Von der Hafenstadt Hamburg über die renommierte Motorsportstrecke des Nürburgrings bis hin zum vielseitigen Europa-Park in Rust: Deutschland verfügt über eine vielfältige Auswahl an Reisezielen, die eine breite Spanne von Interessen und Vorlieben bedienen. In dieser Übersicht präsentieren wir die zehn beliebtesten Destinationen im Land, zusammengestellt anhand von Umfragedaten. Diese Daten wurden von der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) im Jahr 2022 sowie 2023 erhoben und geben einen aktuellen Einblick in die Präferenzen der Reisenden.

