Soft Skills und Hard Skills

Immer mehr Unternehmen setzen mittlerweile verstärkt auf Quereinsteiger, um dem Wandel der Arbeitswelt standhalten zu können. Um von den erweiterten Jobmöglichkeiten zu profitieren, sollten Talente folgende Fähigkeiten mitbringen.

Neue Bewerbungsstrategien erforderlich

Die Arbeitswelt steht im ständigen Wandel. Als Reaktion darauf passen viele Unternehmen ihre Bewerbungsstrategie an und öffnen sich für neue Mitarbeiter - auch wenn diese dem Bewerbungsprofil nicht exakt entsprechen. Diese sogenannten Quereinsteiger sind Personen, die in einem ganz anderen Bereich gearbeitet haben und in ein ganz neues Berufsfeld wechseln - oft ohne formelle Ausbildung oder spezifische Berufserfahrung.

Zugang für Quereinsteiger erleichtert

Laut einer aktuellen Randstad-ifo-Studie akzeptiert jedes vierte Unternehmen in Deutschland Bewerbungen von Kandidaten, deren Profile nicht perfekt zum Job passen. Nahezu jedes zweite Unternehmen (45 Prozent) hat zudem den Zugang für Quereinsteiger erleichtert. Fast genauso viele Unternehmen (40 Prozent) haben die Einstiegsvoraussetzungen reduziert bzw. flexibilisiert und heißen Bewerber willkommen, deren Erfahrung oder Qualifikation nicht exakt den Anforderungen des ausgeschriebenen Jobs entsprechen. Dieser Wandel sei als Antwort auf den steigenden Arbeits- und Fachkräftemangel zu sehen, so die Studie. Vor allem in den Engpassberufen sei es unerlässlich, flexibler beim Einstellen von Personal zu werden.

Diese Fähigkeiten sollten Quereinsteiger mitbringen

Die Fähigkeiten von Quereinsteigern fallen in zwei Kategorien: Soft Skills und Hard Skills. Soft Skills sind interpersonelle oder soziale Fähigkeiten, wie Kommunikationsfähigkeiten, Teamarbeit, Führungsvermögen und Anpassungsfähigkeit. Indeed zufolge sollten Quereinsteiger über folgende Soft Skills verfügen, um sich in ihrer neuen Position zu behaupten und erfolgreich zu sein: Da Quereinsteiger in der Regel mit neuen Aufgaben und Herausforderungen konfrontiert werden, gelten Anpassungsfähigkeit, sowie Lernbereitschaft und -fähigkeit als wesentliche Soft Skills. Mithin sei es wichtig, klar und effektiv kommunizieren zu können, um Missverständnisse zu vermeiden, Beziehungen aufzubauen und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams zu fördern.

Die Hard Skills beziehen sich auf messbare, spezifische Fähigkeiten, wie Computerkenntnisse, Sprachkenntnisse oder Fähigkeiten in technischen Bereichen. Die fachlichen Fähigkeiten, die Quereinsteiger aus ihrer vorherigen Karriere mitbringen, sind in einer neuen Branche oftmals auf eine andere Weise von Wert. Trotzdem ist es notwendig, spezifische Hard Skills zu erlernen, um sich im neuen Job erfolgreich zu behaupten. Unabhängig vom konkreten Berufsfeld zählen technische Fertigkeiten und Branchenkenntnisse zu den wichtigsten Hard Skills. Häufig können diese durch Weiterbildungskurse, Umschulung, Gespräche mit Fachkräften oder durch Praktika und Mentorings erworben und verbessert werden.

Fähigkeiten bei der Jobsuche hervorheben

Als Quereinsteiger sei wichtig, bestehende Fähigkeiten in der Bewerbung hervorzuheben, so der Karriere-Guide von Indeed. Um zu verdeutlichen, dass man über die für eine Position erforderlichen Fähigkeiten verfügt, sollte im Lebenslauf direkt und klar auf diese eingegangen werden. Zudem sollten insbesondere Soft Skills hervorgehoben werden, da diese unabhängig vom fachlichen Wissen entscheidend sind. Das Anschreiben sollte besonders die persönliche Motivation für das neue Berufsbild und die künftige Stelle zum Ausdruck bringen. Wird man zum Vorstellungsgespräch eingeladen, zählt es, die persönlichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Indeed zufolge könne man beispielsweise erläutern, wie sich die eigenen Fähigkeiten, die man im bisherigen Beruf ausgebildet hat, auch in der neuen Branche als nützlich erweisen werden.

Redaktion finanzen.net