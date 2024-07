Sommerzeit

Mit Urlaub, Ausflügen und Klimaanlage kann der Sommer schon mal ein Loch in den Geldbeutel reißen. Mit einigen Tipps und Tricks lässt sich auch im Sommer Geld sparen.

Energie sparen

Ein großer Kostenverursacher im Sommer ist der Energieverbrauch beim Versuch, die Raumtemperatur zu verringern. Deshalb zählt Merkur einige Fehler im Energiehaushalt auf, die im Sommer bares Geld kosten. Zunächst einmal sollte man im Sommer darauf verzichten, den ganzen Tag das Fenster offenzulassen. Hat man die warme Luft von draußen erst einmal reingelassen, ist es nur schwer, die Wohnung oder das Haus wieder herunterzukühlen. Am besten sollte man am Morgen oder bei Nacht lüften und dabei für einen guten Durchzug alle Türen und Fenster gleichzeitig öffnen.

Außerdem sollte man tagsüber darauf achten, die Fenster mithilfe von Rollos oder Vorhängen vor der Sonne zu schützen. Denn wenn die Sonne ungehindert auf Fensterfronten knallt, heizen Wohnräume so sehr auf, dass man auf den Einsatz von Ventilatoren oder Klimaanlagen kaum verzichten kann.

Weiter wird erklärt, dass man, wenn möglich, auf den Einsatz von Klimaanlagen verzichten sollte, da diese einen hohen Stromverbrauch aufweisen. Die stromsparendere Variante sind Ventilatoren. Sie kühlen die Luft zwar nicht direkt ab, suggerieren jedoch durch die Bewegung der Luft den Eindruck einer kühleren Raumtemperatur. Außerdem sollen sie eine 20 bis 50 Mal kleinere Leistungsaufnahme als Klimageräte haben und verbrauchen dementsprechend wenig Strom.

Ebenfalls hilfreich, um Wohnungen und Häuser energieeffizient abzukühlen, sind Pflanzen in der Wohnung. Topfpflanzen kühlen die gefühlte Raumtemperatur ab, da sie Wasser verdunsten.

Weiter sollte man darauf achten, dass im Haushalt nicht ständig alle Stromfresser wie Fernseher, Lichter oder PCs laufen, da diese auch Wärme produzieren. Was derzeit nicht gebraucht wird, sollte also abgeschaltet werden, um die Raumtemperatur nicht unnötig in die Höhe zu treiben.

Geld sparen im Urlaub

Auch der Sommerurlaub ist für viele ein nicht zu unterschätzender Kostenpunkt. Doch auch hier kann Geld gespart werden. Das DIY-Magazin "Selbermachen" gibt deshalb Tipps, wie Urlauber im Sommer Geld sparen können. Zunächst sollte nicht einfach das erstbeste Urlaubsangebot gebucht werden. Wer schon bei der Buchung von Transport und Unterkunft sparen will, sollte Angebote von verschiedenen Reiseportalen unter die Lupe nehmen.

Ebenfalls hilfreich ist es, im Inkognito-Modus nach Flügen und Unterkünften zu suchen oder nach jeder Suche die Cookies zu löschen. Erkennt ein Buchungsportal, dass man wiederkommt, werden höhere Preise aufgerufen, um die Buchung aufzunehmen. Als Neuling auf der Seite bekommt man Flüge und Unterkünfte meist zu deutlich niedrigeren Preisen.

Wer im Sommer sehr flexibel verreisen kann, sollte sich die Möglichkeit eines Last-Minute-Angebot offenhalten. Hier gibt es oftmals schöne Reiseziele zu guten und vor allem kleinen Preisen.

Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, sollte auf den richtigen Reifendruck beim Auto achten, da der falsche Reifendruck zu einem höheren Treibstoffverbrauch führt und längerfristig nicht gut für das Auto ist. Außerdem lassen mit dem Auto auch viele meist kostengünstigere Urlaubsziele im Inland bereisen.

Spartipps für zuhause

Doch auch zuhause lässt sich im Sommer mit einigen Tricks Geld sparen. Das Online-Magazin "Guter Rat" hält einige Tipps für das Geld sparen im Sommer fest. Um zum Beispiel die Sonne und Wärme im Sommer zu nutzen, kann man beim Wäschemachen auf den Trockner verzichten und die Wäsche in der Sonne trocknen. Im Schnitt lassen sich dabei ganze 50 Euro in den drei Sommermonaten sparen.

Wer sich im Sommer gerne mal ein Eis gönnt, kann sich auch den Gang zur Eisdiele sparen. Online lassen sich viele Rezepte für selbstgemachtes Eis finden, was den Genuss vom Lieblingseis deutlich günstiger macht als in der Eisdiele. Mit nur wenigen Zutaten wie Tiefkühlhimbeeren, Sahnejoghurt und etwas Vanille- sowie Puderzucker lässt sich zum Beispiel ein Himbeereis zaubern.

Ebenfalls eine tolle Idee zur Abkühlung und zum Geld sparen ist, im Sommer kalt oder nur lauwarm zu duschen. Dabei kann man bis zu 65 Euro in den Sommermonaten sparen.

Außer einer kalten Dusche ist außerdem die kalte Küche eine tolle Variante, um Geld zu sparen. Viele haben im Sommer ohnehin eher Lust auf einen erfrischenden Salat als auf eine heiße Suppe. Wer den Herd im Sommer öfter auslässt, spart nicht nur Strom, sondern verhindert auch, dass sich die Wohnung oder das Haus aufheizt.

Leidenschaftliche Griller können im Sommer Geld sparen, wenn sie einen Holzkohlegrill benutzen. Diese sind nämlich viel günstiger in der Anschaffung als Gas- oder Elektrogrills. Wer sein Grillgut außerdem selbst mariniert, kann auch Geld sparen. Unmariniertes Fleisch ist nämlich meist günstiger und gesünder.

Wer im Sommer nicht auf Ausflüge verzichten will, aber auch kein Vermögen für den Besuch eines Freizeitparks ausgeben möchte, kann hier auf Rad- oder Wandertouren zurückgreifen und dabei idyllische Orte in der Umgebung besuchen. Auch für den Besuch eines Schwimmbads gibt es eine kostengünstigere Variante. Der Eintritt für Badeseen kostet meist deutlich weniger als der für Schwimmbäder oder ist sogar ganz kostenlos. Wer sich sein Essen zu Ausflügen selbst mitbringt, kann auch bei der Verpflegung bares Geld sparen.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net