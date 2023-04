Hoher Energieverbrauch: So viel Strom ziehen ungenutzte Geräte an der Steckdose

Jedes Jahr über 100 Euro Stromkosten für ungenutzte Geräte

Im Stand-By-Modus verbraucht eine Stereoanlage jedes Jahr rund 110 Kilowattstunden (kWh) Strom, ein alter Fernseher verbraucht ausgeschaltet aber angeschlossen rund 100 kWh/Jahr, Ladegeräte verbrauchen bis zu 40 kWh/Jahr, eine Waschmaschine rund 30 kWh/Jahr und so weiter. Beim aktuellen durchschnittlichen Strompreis, der laut BDEW bei rund 48 ct/kWh liegt, sind das im Jahr 134,40 Euro Stromkosten für ungenutzte Geräte - PC & Co. noch nicht eingeschlossen. Vorbeugen lässt sich diesen Zusatzkosten, indem man den Stecker zieht und die Geräte ganz vom Stromnetz trennt, wenn man sie nicht braucht.

Mit einem Messgerät den genauen Stromverbrauch ermitteln

Das kann abhängig von der Zahl der elektrischen Geräte im Haushalt ganz schön viel Aufwand sein - Mehrfachsteckdosen mit On/Off-Schalter oder aus der Ferne mit Bluetooth kontrollierbare Steckdosen schaffen Abhilfe.

Die oben genannten kWh, die verschiedene Geräte im ungenutzten Zustand verbrauchen, stammen vom Informationsportal chip.de und sind Durchschnittswerte, einzelne Geräte bestimmter Hersteller können stark von diesen Werten abweichen. Wer also vor der Einrichtung besonderer Steckdosen ganz genau wissen will, wie viel Strom die eigenen Geräte im ungenutzten Zustand tatsächlich verbrauchen, kann dies zuhause messen. Dafür gibt es eigene Messgeräte in der Preisspanne zwischen neun und 193 Euro, wobei laut Stiftung Warentest auch schon günstige Geräte gute Ergebnisse liefern.

Nicht alle Geräte sollten vom Stromnetz getrennt werden

Die Geräte werden einfach zwischen die Steckdose und den Stecker des Verbrauchsgeräts geschaltet und für eine bestimmte Zeitspanne am Netz gelassen. Rechnet man den Verbrauch auf das Jahr hoch, erhält man die Zahl der kWh, die ein Gerät im ungenutzten Zustand ans Stromnetz angeschlossen verbraucht. So lässt sich herausfinden, für welche Geräte im eigenen Haushalt es sich so richtig lohnen kann, den Stecker zu ziehen.

Aber Achtung: Manche Geräte sollten nicht vom Stromnetz getrennt werden, weil dadurch nicht reparierbare Schäden entstehen können. Bevor also der Stecker gezogen wird, sollte man sich genau informieren, ob das eigene Gerät dadurch Schaden nehmen kann.

