Top-Verdiener

Anhand des Mediangehalts liefert der Gehaltsvergleich eine Orientierung in Sachen Einkommen. Darüber hinaus lassen sich verschiedene Faktoren bestimmen, die die Höhe des Einkommens beeinflussen.

Mit diesem Gehalt gilt man als reich

Die Jobbörse Stepstone ermittelt im Rahmen des jährlichen Gehaltsreports die Einkommenshöhe der Deutschen und bietet damit eine Orientierung in Sachen Vergütung in Deutschland. Wie Stepstone mitteilte, wurden für den Gehaltsreport 2024 fast eine Million (921.973) Vergütungsdaten aus dem Stepstone Gehaltsplaner ausgewertet und wissenschaftlich analysiert. Das Ergebnis liefert einen umfassenden Einblick in die Gehaltslandschaft Deutschlands, von verschiedenen Branchen über Berufsgruppen bis hin zu regionalen Unterschieden. Alle Gehaltsdaten im Report beziehen sich auf das Bruttojahresgehalt von Vollzeitstellen, inklusive Boni, Provisionen und Prämien.

Im Jahr 2024 liegt das Durchschnittsgehalt in Deutschland bei 50.250 Euro brutto pro Jahr, das Median-Einkommen beträgt 43.750 Euro. Dieses Medianeinkommen bezeichnet den Mittelwert aller Einkommen. Konkret bedeutet das, dass die Hälfte der Einkommen über und die andere Hälfte unter diesem Wert liegt. Diese Differenz zwischen Durchschnittseinkommen und Medianeinkommen lässt auf einige sehr hohe Gehälter am oberen Ende der Skala schließen. Im Vergleich dazu lagen die Gehälter und Einkommen für 2023 bei 53.118 Euro Durchschnittsgehalt bzw. 43.842 Euro Bruttomediangehalt.

In Deutschland sind nicht so viele reich, wie oftmals angenommen

In Deutschland gilt man ab einem Bruttogehalt von 5.859 Euro pro Monat als Gutverdiener und ab 8.359 Euro als Spitzenverdiener. Erst ab einem monatlichen Gehalt von 23.277 Euro brutto gilt man als Top-Verdiener und zählt zum obersten Prozent der Einkommensbezieher. In der Regel verdienen derart hohe Gehälter vor allem Manager oder Geschäftsführer in großen Konzernen.

Verschiedene Faktoren beeinflussen die Höhe des Medianeinkommens

Warum ein Gehalt eher hoch oder niedrig ausfällt, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. So verdienen beispielsweise Menschen mit Berufserfahrung von über 10 Jahren rund 48.000 Euro und damit traditionell mehr als Berufseinsteiger (38.250 Euro). Menschen mit Hochschulabschluss erhalten mit 57.500 Euro in der Regel mehr Mediangehalt als Nicht-Akademiker (41.000 Euro). Mithin zahlen große Unternehmen meist besser als kleine Unternehmen. Auch Personalverantwortung wirkt sich in der Regel positiv auf das Gehalt aus. Während Menschen ohne Führungsverantwortung ein Mediangehalt von 41.500 Euro erhalten, verdienen Führungskräfte Gehälter in Höhe von rund 50.000 Euro.

Gehaltsvergleich nach Branchen und Berufsgruppen

Die höchsten Durchschnittsgehälter werden in Deutschland im Bankwesen (63.250 Euro), der Luft- und Raumfahrt (57.750 Euro) und der Pharmaindustrie (57.250 Euro) verdient. Dahinter finden sich die Wissenschaft & Forschung (57.000 Euro), sowie Versicherungen (56.000 Euro). Insbesondere spielt bei der Berechnung der Gehaltsunterschiede auch die Berufserfahrung und -ausbildung eine große Rolle.

Die niedrigsten Gehälter werden aktuell in den Berufsgruppen Logistik, Groß- und Einzelhandel, der Hotellerie und der Gastronomie bezahlt. So verdienen Köche etwa lediglich 33.250 Euro brutto pro Jahr, Angestellte in der Lagerlogistik 32.500 Euro und Einzelhandelskaufleute sogar nur 30.750 Euro jährlich.

Auch bestehen große Unterschiede zwischen den Berufsgruppen. Mit einem Mediangehalt von 94.750 Euro verdienen Ärzte mehr als doppelt so viel wie der Durchschnittsdeutsche. Auch in etlichen anderen Berufen lässt sich ein überdurchschnittlich gutes Gehalt verdienen, beispielsweise als Ingenieur (68.000 Euro), Sales-Manager (65.000 Euro), Unternehmensberater (62.000 Euro) oder IT-Projektmanager (62.000 Euro). Durchschnittliche Gehälter erwirtschaften beispielsweise Versicherungsfachleute (43.750 Euro) sowie Industriemechaniker, Pflegefachkräfte oder Eventmanager (rund 43.250 Euro).

Gender Pay Gap

Der "Gender Pay Gap" bezeichnet den Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen. Der unbereinigte Gehaltsvergleich zwischen den Geschlechtern zeigt: Mit 40.000 Euro Jahresbruttogehalt verdienen Frauen rund 6.000 Euro weniger als Männer (45.750 Euro). Dies entspricht einem Wert von 12,40 Prozent.

Redaktion finanzen.net