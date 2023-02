Karriere-Tipp: Mit diesen Fremdsprachen punktet man bei Arbeitgebern in Deutschland

Frank Hensgens ist Arbeitsmarktexperte und Geschäftsführer bei Indeed Deutschland. In der Pressemitteilung zu den Ergebnissen einer 2018 vom Jobportal veröffentlichten Studie erklärt er: "Die Arbeitswelt ist längst international geworden. Es gibt kaum noch ein Unternehmen, das nicht Zweigstellen, Partner oder Dienstleister im Ausland hätte." Deswegen seien Fremdsprachenkenntnisse aus dem Arbeitsalltag oft kaum noch wegzudenken, 44 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hätten im Beruf jeden Tag mit einer Fremdsprache zu tun.

Gute Englischkenntnisse sind bei vielen Arbeitgebern Einstellungskriterium

Dies bestätigt auch eine weitere Studie der Jobbörse, über die das Magazin GQ berichtet: Demnach erfordern 18 Prozent aller Berufe in Deutschland gute Fremdsprachenkenntnisse, wobei ganze 93,1 Prozent der Arbeitgeber in diesen Berufsfeldern ein gutes Sprachniveau in Englisch sogar als Einstellungsvoraussetzung nennen. Damit ist Englisch hierzulande auf dem Arbeitsmarkt (noch) ganz eindeutig die wichtigste Fremdsprache - und nicht etwa, wie einige Prognosen in der Vergangenheit haben anklingen lassen, Mandarin.

Immerhin 2,9 Prozent der Arbeitgeber aus den Branchen, in denen Fremdsprachenkenntnisse erforderlich sind, setzen Französischkenntnisse voraus, bei Spanisch sind es 1,2 Prozent der Arbeitgeber. Es folgen Italienisch (0,9 Prozent), Russisch und Polnisch (je 0,5 Prozent).

Arbeitgeber in Deutschland freuen sich über Kenntnisse in innerhalb Europas gesprochenen Sprachen

Die Studie zeigt, dass bei den Arbeitgebern in Deutschland aktuell insbesondere solche Angestellte gern gesehen sind, die Englisch und eine oder mehrere der Landessprachen unserer Nachbarländer verstehen und im besten Fall auch sprechen können. Dies passt zu dem Ergebnis der älteren Studie von 2018, in der 56 Prozent der Befragten angaben, ihre Fremdsprachenkenntnisse vorrangig bei der Kommunikation mit der Kundschaft einzusetzen: Schließlich hat die Mehrheit der deutschen Firmen eher Kundschaft im europäischen Ausland hat als in weiter entfernten Ländern.

Selbiges gilt übrigens auch für die Nachbarländer - wer also im europäischen Ausland eine Stelle sucht, kann mit Deutsch als Muttersprache vermutlich punkten.

