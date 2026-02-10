Fehler bei Online-Bewerbungsgesprächen: Diese 4 Tipps sollten Sie kennen

Vermeiden Sie Fettnäpfchen

10.02.26 06:12 Uhr

Online-Bewerbungsgespräche werden immer beliebter. Die COVID-19-Pandemie und der Trend zum Homeoffice haben diesen Wandel weiter beschleunigt. Auch wenn solche Gespräche oft komfortabler erscheinen, lauern einige Fallstricke. Mit diesen vier Tipps sind Sie optimal vorbereitet.

Tipp 1: Technische Voraussetzungen prüfen

Sobald Sie wissen, auf welcher Plattform das Gespräch stattfindet - sei es Skype , Zoom oder ein anderes Tool - sollten Sie sich damit vertraut machen. Ein Testlauf vorab hilft, Probleme mit Kamera, Mikrofon oder Internetverbindung frühzeitig zu erkennen. Außerdem lohnt es sich zu prüfen, ob Ihr Benutzername und Profilbild seriös wirken. Notfalls kann ein separates berufliches Konto sinnvoll sein.

Werbung

Ein erfolgreicher Technik-Check nimmt Ihnen Nervosität und sorgt dafür, dass Sie sich ganz auf das Gespräch konzentrieren können.

Tipp 2: Die Umgebung gestalten

Online können Sie selbst entscheiden, wo Sie das Gespräch führen. Achten Sie darauf, dass Ihr Hintergrund aufgeräumt und freundlich wirkt. Ein offenes Regal voller Unterlagen oder ein unordentlicher Korb mit Wäsche hinterlassen keinen professionellen Eindruck.

Die Kamera sollte so positioniert sein, dass Ihr Gesicht gut zu erkennen ist. Idealerweise kommt das Licht von vorne oder leicht seitlich. Achten Sie darauf, dass Oberkörper und Gestik sichtbar bleiben - das wirkt natürlicher und vermittelt Präsenz.

Werbung

Tipp 3: Die richtige Kleidung

Nur weil das Gespräch von Zuhause aus stattfindet, bedeutet das nicht, dass Freizeitkleidung angemessen ist. Kleiden Sie sich wie für ein persönliches Bewerbungsgespräch.

Der passende Dresscode kann je nach Branche oder Unternehmen variieren. Hilfreich ist ein Blick auf Teamfotos auf der Firmenwebsite - daran können Sie sich orientieren und Ihren Stil entsprechend anpassen.

Tipp 4: Inhaltlich gut vorbereiten

Ob online oder persönlich: Die inhaltliche Vorbereitung bleibt gleich. Beschäftigen Sie sich mit Ihren Stärken, Ihrer Motivation und der Frage, warum Sie gut ins Team passen. Informieren Sie sich außerdem umfassend über das Unternehmen und die ausgeschriebene Position.

Werbung

Legen Sie Lebenslauf und Anschreiben griffbereit - bei Bedarf können Sie unauffällig einen Blick darauf werfen. So wirken Sie souverän und können Fragen zu Ihrer bisherigen Erfahrung oder den Aufgaben der Position sicher beantworten.

Fazit

Mit sorgfältiger technischer Vorbereitung, einer professionellen Umgebung, passender Kleidung und gründlicher inhaltlicher Vorbereitung machen Sie einen überzeugenden Eindruck - auch bei Online-Bewerbungsgesprächen. Wer diese Tipps beachtet, kann selbst im Homeoffice sein Potenzial optimal präsentieren.

Redaktion finanzen.net