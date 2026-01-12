DAX25.421 +0,1%Est506.030 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,69 +4,7%Nas23.636 -0,4%Bitcoin80.217 +2,7%Euro1,1649 -0,2%Öl65,61 +2,0%Gold4.592 -0,1%
Marktbericht

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt am Dienstagnachmittag zurück

13.01.26 20:02 Uhr
Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt am Dienstagnachmittag zurück

Der NASDAQ 100 zeigt sich aktuell in Rot.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,43 Prozent schwächer bei 25.677,51 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,032 Prozent schwächer bei 25.779,28 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25.787,66 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 25.651,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.873,18 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Stand von 25.196,73 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24.750,25 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 20.784,72 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Intel (+ 7,75 Prozent auf 47,48 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,39 Prozent auf 220,96 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,77 Prozent auf 169,97 USD), Diamondback Energy (+ 2,87 Prozent auf 151,79 USD) und Baker Hughes (+ 2,11 Prozent auf 48,96 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil PDD (-6,12 Prozent auf 111,46 USD), Adobe (-5,56 Prozent auf 309,43 USD), Atlassian (-5,20 Prozent auf 138,83 USD), MercadoLibre (-4,18 Prozent auf 2.060,00 USD) und Zoom Communications (-4,14 Prozent auf 83,16 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 20.729.185 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,852 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

2026 weist die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

