Deutschlands fünf lukrativste Städte für IT-Jobs

Die Nachfrage nach talentiertem IT-Personal steigt konstant. Die Stellenausschreibungen und Gehälter der Tech-Jobs werden lukrativer. Es folgt eine Auflistung der rentabelsten deutschen IT-Städte. Das Ranking wurde anhand der Verdienstmöglichkeiten und den Anstellungschancen im Verhältnis zu Lebenshaltungskosten der jeweiligen Städte erstellt.

Platz 5: Frankfurt

In der Mainmetropole finden nicht nur Bankiers lukrative Jobangebote, sondern auch spezialisierte Informatiker. Die Firmenpolitik der Frankfurter Banken setzt auf hohe Sicherheit der Systeme und bezahlt Tech-Einsteigern dafür 39.000 bis 50.000 Euro pro Jahr, wie eine Studie von Staufenbiel ermittelte. Zusätzlich bietet es gute Aufstiegsmöglichkeiten die sich später bezahlt machen könnten. Frankfurt wird jedoch im Tech-Ranking durch hohe Mietkosten an den unteren Rand verwiesen.

Platz 4: Stuttgart

Die schwäbische Großstadt bietet dank Firmen wie Porsche, Mercedes und Bosch zahlreiche Jobs im IT-Bereich. Laut der Studie "Datenland Deutschland" werden diese mit 40.000 bis 50.000 Euro etwas besser als in Frankfurt bezahlt und zusätzlich fallen die Unterhaltskosten geringer aus als am Main. Somit schiebt sich Stuttgart auf Platz vier der deutschen IT-Hauptstädte.

Platz 3: Hamburg

Der Hamburger Arbeitsmarkt, wie von Staufenbiel erhoben, besteht aus 15 Prozent IT-Jobangeboten, prozentual die meisten Tech-Jobs in Deutschland. Auch wenn die Einstiegsgehälter wie in Frankfurt etwas unter 40.000 Euro liegen können, kann sich die Hansestadt aufgrund des großen IT-Jobangebots als drittplatzierter im Ranking behaupten.

Platz 2: München

An der Isar in München gibt es die meisten Tech-Jobs in Deutschland, außerdem wird man hier für seine IT-Arbeit auch sehr gut bezahlt, Deloitte erhob die Daten, dass Einsteiger im Durchschnitt ca. 44.000 Euro im Jahr mit einer Obergrenze von über 50.000 Euro verdienen. Da München die teuerste Stadt Deutschlands ist, muss es sich trotz hoher Lebensqualität und herausragenden Jobmöglichkeiten mit Platz zwei zufriedengeben.

Platz 1: Berlin

Wer in der Tech-Branche arbeiten möchte, sollte einen Umzug in die Hauptstadt der Bundesrepublik in Betracht ziehen. Berliner IT-Unternehmen zahlen ihren Mitarbeitern Einstiegsgehälter bis 55.000 Euro. Vom Gehalt abgesehen, entstanden in Berlin im IT-Bereich die meisten relevanten Unternehmen der jüngeren Vergangenheit. Berlin bietet Tech-Job-Suchenden eine beispiellose Plattform und unzählige Anstellungsmöglichkeiten, um bei innovativen Startups, oder etablierten Unternehmen mitzuwirken.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pressmaster / Shutterstock.com, Jirsak / Shutterstock.com