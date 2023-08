Platz 11: Das Ranking

Das Computermagazin Macwelt beschreibt das MacBook als beeindruckend, gut konzipiert und erklärt, es verkörpere genau das, was Apple so groß gemacht habe. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie: Um Apple-Produkte gibt es so viele Diskussionen wie um nur wenige andere technische Produkte für den Endverbraucher. Die Website "Android Authority" hat eine Liste der Länder veröffentlicht, in denen das MacBookPro am günstigsten zu haben ist. Dabei werden allerdings nur die Basismodelle betrachtet. Sprich, solche mit M2-Chip, 512 GB Speicher und 16- oder 19-Core GPU, entsprechend auch in den 14- und 16-Inch-Ausführungen. Stand ist der 24.07.2023.

Quelle: Android Authority, Bild: GCapture / Shutterstock.com