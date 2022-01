Digitales Erbe bei Apple: Der iOS-Nachlasskontakt

Neue iPhone-Funktion mit iOS 15.2

Seit iOS 15.2, iPadOS 15.2 und macOS 12.1 ist es möglich einen Nachlasskontakt für die eigene Apple-ID hinzuzufügen. Im Falle des Todes kann der Nachlasskontakt Zugriff auf fast alle Daten erhalten, die in Verbindung mit der Apple-ID stehen, darunter zum Beispiel Fotos, Dateien, geladene Apps und Notizen, erklärt Apple auf seiner Website. Keinen Zugriff erhält der Nachlasskontakt auf lizenzierte Medien, die der Verstorbene gekauft hat, Zahlungsdaten und Informationen aus dem Schlüsselbund. Um jedoch Zugriff auf die hinterlassenen Daten zu erhalten, muss der Nachlasskontakt diesen zunächst beantragen. Dafür werden ein Zugriffsschlüssel sowie eine Kopie der Sterbeurkunde benötigt. Bevor Apple den Zugriff auf die Daten des Verstorbenen gewährt, müssen die bereitgestellten Informationen aus rechtlichen Gründen zuerst geprüft werden. Nach der Zugriffsgenehmigung hat man schließlich drei Jahre lang Zugriff auf den Nachlassaccount. Angefordert werden kann der Zugriff sowohl auf einer Apple-Support-Website als auch in den eigenen Apple-ID-Einstellungen.

So fügt man einen Nachlasskontakt hinzu

Ein Nachlasskontakt kann jede beliebige Person sein, jedoch kann man erst ab einem Alter von 13 Jahren Zugriff auf einen Nachlassaccount erhalten. Eine Apple-ID oder ein Apple-Gerät muss ein Nachlasskontakt auch nicht haben. Hinzufügen lassen sich ein oder mehrere Nachlasskontakt(e) über die Apple-Einstellungen in nur wenigen Schritten:

Auf dem iPhone, iPad oder iPod touch:

1. Einstellungen aufrufen und auf den eigenen Namen tippen.

2. Auf "Passwort & Sicherheit" und dann auf "Nachlasskontakt" gehen.

3. Auf "Nachlasskontakt hinzufügen" tippen. Möglicherweise wird man hierbei aufgefordert, sich mit Face ID, Touch ID oder dem Gerätecode zu authentifizieren.

Auf dem Mac:

1. Das Apple-Menü auswählen, zuerst auf "Systemeinstellungen" und dann auf "Apple-ID" klicken.

2. Auf "Passwort & Sicherheit" und dann auf "Nachlasskontakt" klicken.

3. Auf "Nachlasskontakt hinzufügen" klicken. Möglicherweise wird man hierbei aufgefordert, sich mit der Touch ID oder dem Mac-Anmeldepasswort zu authentifizieren.

Im Anschluss erhält man eine Bestätigungs-E-Mail, wenn ein Nachlasskontakt hinzugefügt oder entfernt wurde.

Der Zugriffsschlüssel

Wichtig für den Nachlasskontakt ist der Zugriffsschlüssel. Ohne diesen kann kein Zugriff auf den Nachlassaccount gewährt werden. Deshalb sollte man den Schlüssel mit dem Nachlasskontakt teilen. Besitzt dieser ein Gerät, welches ebenfalls mindestens mit iOS 15.2 läuft, kann er per Nachrichten-App darüber informiert werden, dass er als Nachlasskontakt hinzugefügt wurde. Nimmt der Kontakt an, wird eine Kopie des Zugriffsschlüssels automatisch in den Apple-ID-Einstellungen gespeichert. Lehnt die Person ab, kann man einen neuen Kontakt auswählen. Verfügt die ausgewählte Person nicht über ein Apple-Gerät muss eine Kopie des Zugriffsschlüssels in Papierform zur Verfügung gestellt werden. Hier kann man eine Kopie des Zugriffsschlüssels "ausdrucken und der Person geben, ihr eine PDF-Datei bzw. ein Bildschirmfoto der Seite senden oder eine Kopie zusammen mit deinen Erbschaftsdokumenten aufbewahren.", heißt es auf der Apple-Website.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MakroBetz / Shutterstock.com, nui7711 / Shutterstock.com