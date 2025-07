Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verliert am Montagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 208,35 USD.

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 208,35 USD. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 207,96 USD nach. Mit einem Wert von 209,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 1.889.604 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 260,09 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 19,89 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 169,22 USD ab. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 23,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,980 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,03 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 226,19 USD je Apple-Aktie an.

Apple veröffentlichte am 01.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,53 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,08 Prozent auf 95,36 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 90,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 31.07.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Apple veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Apple.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2025 7,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Börsenthron umkämpft: Kann die Amazon-Aktie Microsoft und NVIDIA überholen?

China-Risiko: Diese US-Konzerne sind besonders stark exponiert - Aktien von Tesla, GM & Co. im Fokus

Apple-Aktie im Blick: Diese Bücher sollte man laut Tim Cook gelesen haben