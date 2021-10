Diese Dinge vermeiden Menschen, die gut mit Geld umgehen können

Gut mit Geld umgehen zu können, ist eine Fähigkeit, die nicht alle Menschen besitzen. Trotzdem sind Deutsche einer Studie der Direktbank ING zufolge sehr selbstbewusst im Hinblick auf ihren Umgang mit Geld: So geben etwa ein Drittel der deutschen Verbraucher an, "voll und ganz" davon überzeugt zu sein, gut mit Geld umgehen zu können - der Höchstwert unter allen europäischen Ländern. Doch bei dem richtigen Umgang mit Geld geht es nicht darum, möglichst viel zu verdienen - gut mit Geld umgehen zu können heißt, das Geld, was man besitzt, nicht sinnlos auszugeben und nicht in Dinge zu stecken, die sich nicht lohnen. Diese Dinge sollten für einen sinnvollen Umgang mit Geld besser vermieden werden.

Luxusauto kaufen

Für viele Menschen ist ein Auto nicht nur ein Fortbewegungsmittel, einige sehen ein teures Auto auch als Statussymbol an. "Wer viel Geld hat, fährt ein teures Auto" - diese Ansicht ist nach Finanzberaterin und Autorin Lynnette Khalfani-Cox längst veraltet und zeugt von einem zweifelhaften Umgang mit Geld: "Ein Mensch, der mehrere hunderttausend Euro auf der Bank hat oder sogar Millionär ist, wird wahrscheinlich ein fünf Jahre oder zehn Jahre altes Auto fahren", erklärt die Expertin nach Berichten von Business Insider.

Das Problem: Ein neues Auto verliert vor allem im ersten Jahr sehr schnell an Wert - bereits nach den ersten zwölf Monaten sinkt der Objektwert dem Mobilitätsmagazin vom Bußgeldkatalog zufolge um etwa 24 Prozent.

Leasing

Auch ein Leasing-Vertrag auf ein Auto ist nicht unbedingt wirtschaftlich, meint Finanzexpertin Khalfani-Cox, denn auf lange Sicht fallen durch die zu leistende Anzahlung und die hohen monatlichen Gebühren höhere Kosten als bei einem Kauf an. Auch Alain Nana-Sinkam, Vizepräsident der Strategieabteilung beim Preispostal Truecar, teilt diese Meinung, wie er gegenüber Business Insider verrät: "Wenn ihr langfristig eure Ausgaben kleinhalten wollt, dann kauft ein Auto und behaltet es lange, das ist aus finanzieller Sicht sinnvoll", meint der Experte. Im Falle von Autos gilt also: Am besten ein gebrauchtes Auto kaufen und dieses möglichst lange fahren.

Luxusgüter

Ähnlich verhält es sich auch mit anderen Dingen. Wer wirklich gut im Umgang mit Geld ist, hat "wenig Interesse an Markennamen, Prints oder Labels", meint Khalfani-Cox nach Berichten von Business Insider: "Wohlstand zu zeigen, ist nicht länger modern. In den USA geben die oberen ein Prozent seit 2007 weniger für materielle Güter aus", meint sie zu dem Magazin.

Immobilien

Ein weiterer Tipp, dem unbedingt Beachtung geschenkt werden sollte, bezieht sich auf den Besitz von Häusern und anderen Immobilien. Wie Business Insider rät, sollten potentielle Käufer darauf achten, nur Häuser zu erwerben, die man sich auch leisten kann. Anstelle eines teuren, luxuriösen Hauses empfehlen Finanzexperten daher lieber eine Immobilie, die in naher Zukunft auch bezahlbar ist - um zu gewährleisten, dass Schulden vor dem Ruhestand abbezahlt werden können und ein sorgenfreies Leben möglich ist.

Schulden auf der Kreditkarte

Gefahren lauern auch bei der Verwendung einer Kreditkarte. So verlangen Kreditkarten-Anbieter teilweise hohe Zinsen für den Fall, dass ein Besitzer seine Karte mit Schulden belastet. Käufe können dadurch sehr teuer werden, denn neben dem Kaufpreis fallen in diesem Fall noch zusätzliche Kosten für Zinsen an. Wer auf sein Geld achten will, sollte daher auch stets ein Auge auf den Kontostand und die eigene Kreditkarte haben.

Hochzeit

Hochzeiten sind teuer - und kosten oft mehr, als man es anfangs erwartet hat. Nathan Clarke vom Blog "The Millionaire Dojo" rät, die Kosten für die eigene Hochzeit gering zu halten - nach Berichten von Business Insider gab er selbst nur etwa 9.000 Euro für seine Hochzeit aus: "Wir haben für Dekoration, Essen und ein bisschen für die Location bezahlt", meint Clarke. "Ich verstehe nicht, wie Menschen 50.000 und mehr ausgeben für eine Hochzeit. Da reise ich doch lieber ein Jahr lang um die Welt, als es für einen einzigen Tag auszugeben", erklärt er Berichten von Business Insider zufolge weiter. Wer gut mit seinem Geld umgehen will, wird daher die Kosten für die eigene Hochzeit im Blick behalten - denn letztendlich kommt es nicht darauf an, wie viel man ausgegeben hat, sondern, dass man die richtigen Menschen um sich hat.

Pauline Breitner / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Devin_Pavel / Shutterstock.com