Mietwagenportale im Test: Warum nicht nur der Preis zählt

€uro am Sonntag

von Andreas Pilmes, Euro am Sonntag





Urlaubszeit ist für gewöhnlich Mietwagenzeit. Doch schon während der Osterferien war häufig zu lesen, dass den Autoverleihern Autos fehlen, besonders in den beliebten Urlaubsregionen. Die Folge: Die Preise stiegen gewaltig, von bis zu 200 Prozent war die Rede.

Das dürfte sich über den Sommer vermutlich kaum ändern. Nach wie vor regiert der Mangel auf vielen Parkplätzen. Das liegt an den inzwischen leidlich bekannten Gründen: Den Autoherstellern fehlen Teile - Chips, die in den Lockdowns in China nicht hergestellt wurden, ebenso wie Kabelbäume, die oft aus der Ukraine stammen. Unter diesen Vorzeichen haben sich die Autokonzerne auf hochpreisige Modelle konzentriert, die höhere Margen bringen. Und noch etwas kommt dazu: Viele Autovermieter haben mit den Herstellern Sale-and-buy-back-Verträge abgeschlossen. Heißt: Die Autos werden nach kurzer Laufzeit und mit wenigen Kilometern an die Firmen zurückverkauft. Dadurch aber fehlt es bei den Vermietern an Neuwagen, welche die Lücke schließen könnten.

Für der Deutschen beliebteste Ferieninsel zumindest gibt es Entwarnung. Laut "Mallorca Zeitung" sind vor wenigen Wochen 1.000 Mietautos geliefert worden, 2.500 bis 3.000 weitere sollten im Lauf des Mai folgen. Allerdings haben sich die Preise drastisch erhöht: Bei kleineren Autos würden jetzt 45 bis 50 Euro pro Tag fällig statt der 15 bis 20 Euro, die man 2019 zahlen musste.

Richtig wichtig werden in dieser Situation Mietwagenportale, auf denen sich die Angebote der Vermieter vergleichen lassen. Das Deutsche Kundeninstitut (DKI) hat diese im Auftrag von €uro am Sonntag getestet. Zwölf Anbieter wurden hinsichtlich Preis- und Leistungsangebot, Nutzerfreundlichkeit und Ausstattung der Vergleichsrechner sowie Kundenservice untersucht. Das Preis- und Leistungsangebot machte 50 Prozent des Testergebnisses aus. Dabei entscheidend waren der günstigste Mietwagenpreis, die Anzahl der berücksichtigten Autovermietungen und die Buchungsmöglichkeiten innerhalb des Portals. Die Nutzerfreundlichkeit des Vergleichsrechners floss zu 30 Prozent ins Ergebnis ein; der Kundenservice in Form des Internetauftritts sowie der Info-Qualität zu 20 Prozent. Um das Ganze so realitätsnah wie möglich zu gestalten, gingen die Tester des DKI von vier konkreten Musterfällen aus. Sie sind auf der folgenden Seiten zu finden.

Große Preisunterschiede

Beim Preis- und Leistungsangebot, erhielten drei Portale die Bestnote "sehr gut +": Check24, Rentalcars.com und billiger-mietwagen.de. Bei Letzterem konnten die Testkunden die günstigsten Mietwagen buchen, zudem wurden alle aufgestellten Kriterien erfüllt. Der mittlere Preis für die vier Musterfälle, die jeweils eine sechstägige Mietzeit umfassten, lag hier bei 373,74 Euro. Es folgen Rentalcars.com mit 382,09 Euro und MietwagenCheck mit 390,57 Euro.

Wer es nur auf den günstigsten Preis abgesehen hat, der sollte sich auf mehreren Portalen informieren. Auch das zeigte der Test. Denn in den vier Fällen gab es bei vier verschiedenen Portalen das jeweils billigste Angebot. Und Preisdifferenzen von mehr als 700 Euro.

Ein wichtiges Kriterium neben dem Preis sind die Freikilometer. In 19 Angeboten waren die unbegrenzt. Und dann ist da noch die Auswahl: Die mit Abstand meisten angebotenen Wagen fanden sich bei Check24. Dort ist auch die größte Zahl an Vermietern in den Ergebnislisten aufgeführt. Abschließen lassen sich die Verträge übrigens außer bei Swoodoo in allen Portalen direkt, bei neun auch telefonisch.

Suchen leicht gemacht

Die Vergleichsrechner selbst wurden von den Testern positiv beurteilt. Sie seien allesamt intuitiv zu bedienen und klar strukturiert. Über Filter können Kunden nach den gängigsten Fahrzeugklassen suchen. Die meisten Filtermöglichkeiten bietet Check24 an, nämlich 17 Stück. Nur eine weniger stellen billiger-mietwagen.de und Happycar zur Verfügung. Wer nach "Automatikgetriebe" oder "Freikilometer" sucht, kann dies bei elf Anbietern tun.

Das Ausdrucken der Ergebnisse der Suche war lediglich bei mietwagen24.de möglich. Bei Auto Europe, Check24, Idealo, MietwagenCheck und mietwagen24.de kann man sich die Ergebnisse per E-Mail zusenden lassen. In allen Fällen ist das auch ohne Kundenkonto möglich. Speichern lassen sich die Ergebnisse bei Check24 (mit Kundenkonto) und mietwagen24.de (ohne Kundenkonto). Wer wiederum Leihwagen und Leistungen der Vermieter vergleichen möchte, muss Check24 oder mietwagen.de nutzen, nur dort ist dies möglich. Insgesamt erhielten in dieser Kategorie fünf Portale eine Top-Note.

Beim Kundenservice war das Ergebnis ganz ähnlich. Dabei wurden die Hotlines der Portale mit jeweils fünf Anrufen getestet und bewertet - außer bei Swoodoo, wo es eine Hotline schlichtweg nicht gibt. Im Schnitt verbrachten die Tester knapp dreieinhalb Minuten in der Warteschleife. Nur 50 Sekunden waren es beim Schnellsten, Happycar.de. Mitunter wurden die Anrufe auch gar nicht persönlich angenommen. Bei sieben Anbietern immerhin landeten alle Anrufe bei einem Mitarbeiter. Und in 93 Prozent der Fälle konnte die gestellte Frage inhaltlich vollkommen zufriedenstellend beantwortet werden. Am freundlichsten, hilfsbereitesten und kompetentesten wurden die Mitarbeiter von Happycar.de bewertet.

Auch via E-Mail meldeten sich die Tester. Dabei reagierten alle Portale außer Expedia auf alle fünf Mails und beantworteten zu 85 Prozent die jeweilige Frage zufriedenstellend. Am freundlichsten wurden die Mails von Idealo empfunden.

Das beste Portal

Das beste Gesamtpaket aus Preis/Leistung, dem Vergleichsrechner und dem Kundenservice fanden die Tester des DKI bei Check24. Von 100 Punkten erreichte er 96,2. Top war auch der Zweitplatzierte billiger-mietwagen.de. Auf Platz 3: Mietwagencheck.

Der Preis bei Check24 war zwar nicht immer der niedrigste, im Schnitt lag das Portal hier auf Rang 6. Aber: Es erfüllte in drei von vier Musterfällen alle geforderten Kriterien. Zudem war der gewünschte Mietwagen immer an der gewünschten Abholstation verfügbar. Und mit durchschnittlich 237 angebotenen Autos ist das Angebot das weitaus größte. Der Vergleichsrechner von Check24 verfügt über einen praktischen "Filter zurücksetzen"-Button, Hilfs- und Info-Texte an einzelnen Feldern sowie die Möglichkeit, einen Kalender zur Datumseingabe zu nutzen. Dass einige Angaben voreingestellt sind, bewerteten die Tester als nicht optimal. Dafür sind alle abgefragten Filter zur Fahrzeugsuche verfügbar, etwa zur Klasse, der Zusatzausstattung wie Navi oder Klimaanlage sowie den Zahlungsarten. Zudem werden Kundenbewertungen angezeigt.

Manche Autoverleiher bewertet Check24 auch selbst, die Kriterien dafür werden offengelegt und sind gut nachvollziehbar. Ein besonderes Feature: Ein Vergleich von mehr als zwei Mietwagen ist nur auf diesem Portal möglich.

Lediglich die Hotline schwächelte etwas - aus Kapazitätsgründen konnten einige der Testanrufe nicht entgegengenommen werden. E-Mails hingegen wurden beantwortet, und das freundlicher als beim Durchschnitt.

Nichtsdestoweniger: Wer bei seinem Mietwagen für den kommenden Sommerurlaub auf Nummer sicher gehen will, der sollte sich möglichst bald an den Computer setzen und eines der Portale zurate ziehen.

Die Testszenarien

Testkunde 1 *

Alter: 25 Jahre alt

Sein Wunsch: Kleinwagen, Benziner, manuelles Getriebe, Versicherung ohne Selbstbeteiligung.

Wo braucht er das Auto? Flughafen München

Preisdifferenz zwischen dem günstigsten und teuersten Angebot: 480,47 Euro

Günstigstes Angebot: Swoodoo

Testkunde 2 *

Alter: 68 Jahre alt

Sein Wunsch: Van, Benziner, Automatik. Versicherung ohne Selbstbeteiligung.

Wo braucht er das Auto? Frankfurt am Main, Hauptbahnhof

Preisdifferenz zwischen dem günstigsten und teuersten Angebot: 718,54 Euro

Günstigstes Angebot: Mietwagen24.de

Testkunde 3 *

Alter: 42 Jahre alt

Sein Wunsch: Mittelklassewagen, Diesel, manuelle Schaltung. Versicherung ohne Selbstbeteiligung.

Wo braucht er das Auto? Flugh. Köln-Bonn

Preisdifferenz zwischen dem günstigsten und teuersten Angebot: 363,54 Euro

Günstigstes Angebot: Auto Europe

Testkunde 4 *

Alter: 53 Jahre alt

Sein Wunsch: SUV, Benziner, manuelle Schaltung. Versicherung ohne Selbstbeteiligung.

Wo braucht er das Auto? Flughafen Palma de Mallorca

Preisdifferenz zwischen dem günstigsten und teuersten Angebot: 501,21 Euro

Günstigstes Angebot: Mietwagen.de

*Alle Testkunden wollten die Autos zwischen dem 25. April, 10 Uhr, und dem 1. Mai, 10 Uhr, mieten und am Abholort zurückgeben.

Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com, Alexander Chaikin / Shutterstock.com, Finanzen Verlag, Finanzen Verlag

__________________________________