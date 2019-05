So verdient Kim Kardashian mit einem Instagram-Post eine halbe Million Dollar

Die Rede ist von Kim Kardashian. Bekannt geworden durch ein Sextape und dann mit der Reality-Soap "Keeping Up with the Kardashians", wo das private Leben von ihr und ihren Schwestern Khloé und Kourtney verfolgt werden kann, ist die 39-Jährige ein echter Star auf Instagram, wo sie 138 Millionen Abonnenten hat.

Nur vier Stars haben mehr Follower auf Instagram als sie

Mehr Follower haben vor ihr laut Daten von Statista im Mai nur der offizielle Account von Instagram selbst, Fußballstar Cristiano Ronaldo, die Sängerin und Schauspielerin Ariana Grande, Selena Gomez und Dwayne "The Rock" Johnson.

Mit 138 Millionen Followern hat Kim Kardashian, die seit 2014 mit dem Rapper Kanye West verheiratet ist, eine enorme Reichweite, die besonders für Werbetreibende interessant ist. Wenn Kardashian Kleidung einer bestimmten Marke trägt, wollen ihre Fans das auch haben. Erklärt sie, welche Gesichtspflegecreme sie benutzt, dürften die Verkäufe dieses Produkts ebenfalls in die Höhe steigen.

Auch die Reaktionen auf ihre Instagram-Posts sind vielzählig: So hat eines ihrer neuesten Fotos, ein Bild von ihrer Hochzeit mit West vor fünf Jahren 5,3 Millionen Likes und mehr als 19.000 Kommentare hervorgerufen. Ein Video, das ihre fünfjährige Tochter North West beim Singen und Tanzen zeigt, hat über 17 Millionen Likes und über 73.000 Kommentare.

300.000 bis 500.000 US-Dollar für einen einzigen Instagram-Werbe-Post

Klar, dass sich Kardashian Instagram-Posts, bei denen sie Werbung für ein bestimmtes Produkt macht, teuer bezahlen lässt. Bisher war nicht bekannt, wie viel die Influencerin für einen Instagram-Werbe-Post bekommt. Doch nun sind Zahlen bekannt geworden, die Otto-Normal-Instagram-Nutzer umhauen werden.

Zwischen 300.000 US-Dollar und 500.000 US-Dollar verdient Kardashian laut eigener Aussage für "einen einzigen Instagram-Post, in dem ich ein Produkt bewerbe, das mir gefällt". Mit einem einzigen Post wird Kardashian damit mitunter zum halben Millionär. Wenn sie mit Unternehmen eine längerfristige Zusammenarbeit eingehe, einige sie sich mit ihnen auf Multi-Millionen-Dollar-Deals.

Schadensersatz in Höhe von fünf Millionen US-Dollar

Ihr Insta-Einkommen gab Kardashian im Rahmen eines Gerichtsprozesses bekannt. Das Modelabel Missguided, das dafür bekannt ist, teure Looks günstig nachzubilden, hatte unrechtmäßig Bilder von dem Reality-Soap-Star auf seiner Website und seinen Social-Media-Kanälen veröffentlicht und auch ihren Namen verwendet - ohne Zustimmung von Kardashian selbst. Dafür verlangt die Influencerin nun Schadensersatz in Höhe von fünf Millionen US-Dollar.

Einen Deal mit Missguided hätte Kardashian übrigens niemals angenommen: Da sie sich selbst mittlerweile schon als Marke sieht, möchte sie nicht mit Angeboten in Zusammenhang gebracht werden, hinter denen sie selbst nicht steht. Und ein Billig-Mode-Label passt nun einmal so gar nicht zur millionenschweren Kim Kardashian.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Eva Rinaldi/CC BY-SA 2.0, DFree / Shutterstock.com