Finanztip führt Verbraucher in die Irre

€uro am Sonntag

Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Dresden entschieden. Es bezog sich auf das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, wonach Irreführung von Verbrauchern verboten ist.Konkret geht es um die Vergleichsrechner von Finanztip für Strom und Gas. Dort werden Interessenten per Link an die Vergleichsportale Check24 und Verivox weitergeleitet. Laut OLG müssten die Nutzer "deutlich und unmissverständlich" darauf hingewiesen werden, dass die externen Portale möglicherweise Provisionen an Finanztip zahlen. Andernfalls dürfe Finanztip sich nicht als werbefrei bezeichnen (Az. 14 U 207/19).Finanztip ist ein bundesweit einmaliges Projekt. Es ist nicht gewinnorientiert, einzige kontinuierliche Einnahmequelle sind nach eigenen Angaben Links jener Art, die zu dem Prozess führten. Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen leitete zuvor die - unumstritten werbefreie - Zeitschrift "Finanztest", herausgegeben von der Stiftung Warentest. Er sagte auf Anfrage, man werde gegen das Urteil alle Rechtsmittel ausschöpfen._________________________________