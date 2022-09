Video: Relative Strength Index einfach erklärt - RSI berechnen und Wertpapiere bewerten

Der Relative Strength Index ist der meistverwendete Indikator in der technischen Analyse und soll es Anlegern möglich machen, das Ausmaß von Kursveränderungen bei Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen und Co. zu messen. Mit ihm lassen sich kurzfristige Hoch- und Tiefpunkte im Chart und damit verbunden Kauf- und Verkaufssignale erkennen. Doch wie genau funktioniert der RSI, wie wird er berechnet und welche Besonderheiten gibt es beim Einsatz des Indikators zu beachten? Die Antworten erfahren Sie in unserem Ratgeber-Video - jetzt anschauen und Trendwenden erkennen!

In diesem Video erklären wir Ihnen anhand eines Praxisbeispiels, wieder RSI berechnet und gedeutet wird. In unserem Extra-Tipp erfahren Sie außerdem, für welche Assets sich der RSI besonders eignet. Das Team von finanzen.net-Ratgeber wünscht Ihnen viel Spaß beim Anschauen!

