Mieter scheuen Immobilienkauf

€uro am Sonntag

, die Arbeitslosigkeit hält sich in Grenzen und das Baugeld bleibt günstig. Zuletzt lagen die Zinsen für einen Immobilienkredit mit einer zehnjährigen Laufzeit im Schnitt bei 1,4 Prozent. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren zahlten Kreditnehmer dafür mehr als vier Prozent. Wer jetzt eine Immobilie kauft oder baut, kann sich also über niedrige Zinsen freuen.liegt hierzulande bei etwa 45 Prozent. Sie bezeichnet das Verhältnis der Haushalte, die in Eigentum wohnen, zur Gesamtzahl der Wohnungen. Diese Quote stagniert seit Jahren - obwohl das Interesse an den ­eigenen vier Wänden groß ist, wie verschiedene Umfragen regelmäßig zeigen. Viele Mieter trauen sich offenbar trotz boomender Wirtschaft und Niedrigzinsphase nicht, den Traum vom eigenen Heim zu verwirklichen. Insbesondere die jüngere Generation scheint mit dem Wohneigentum zu hadern. Das zeigen die Ergebnisse einer Umfrage der Fondsgesellschaft Union Investment und dem Immobilienunternehmen ZBI Gruppe. Und das, obwohl von den Menschen im Alter von 18 bis 40 Jahren nur 27 Prozent in der eigenen Immobilie wohnen, heißt es in der Studie.beim Haus- und Wohnungskauf ist der Immobilienboom in vielen Städten. Die hohen Kaufpreise schrecken jüngere Mieter ab. Das Ersparte reicht oft nicht: So haben 83 Prozent der Befragten nach eigener Einschätzung nicht genug Eigenkapital. Ähnlich sieht es beim Verdienst aus. Bei 64 Prozent fehlt ein ausreichend hohes Haushaltseinkommen. Eine weitere Unsicherheit stellen befristete Arbeitsverhältnisse dar. Davon sind 44 Prozent derjenigen betroffen, die einen Immobilienkauf in Erwägung ziehen. Fazit: Viele junge Mieter können die extrem niedrigen Bauzinsen nicht nutzen. Anders sieht es bei Immobilien­eigentümern aus, die vor zehn Jahren gekauft haben und nun eine Anschlussfinanzierung benötigen. Sie profitieren vom derzeitigen Zinsniveau. Der nächste Kredit wird deutlich günstiger ausfallen als der bisherige.__________________