Video: Hexensabbat einfach erklärt: Wie Anleger auf den Verfallstag reagieren sollten

Der Hexensabbat, auch als großer Verfallstag bekannt, ist ein regelmäßig wiederkehrendes Börsenereignis. Wie der Name bereits vermuten lässt, verhält sich die Börse an diesem Tag wie verhext, hohe Volatilität steht an der Tagesordnung. Doch was ist der Grund dafür und warum existiert der Hexensabbat überhaupt? Worin liegt der Unterschied von großem und kleinem Verfallstag? Und warum sind Optionen, Futures, Aktien und Indizes betroffen? Die Antworten auf diese Fragen erhalten Sie in unserem Video - jetzt anschauen und auf den Hexensabbat vorbereiten!

Wenn Sie als Anleger mehr aus Ihrem Geld machen wollen, sollten Sie sich den YouTube-Kanal unserer Ratgeber-Redaktion anschauen.

Dort erhalten Sie Antworten auf die wichtigsten Anlegerfragen: Wie funktioniert der Aktienhandel? Was sind Swap-ETFs? Wo gibt's die besten Wertpapierdepots? Worauf müssen Sie grundsätzlich bei der Geldanlage achten? Abonnieren Sie den YouTube-Kanal jetzt und verpassen Sie in Zukunft kein wichtiges Video mehr - so machen Sie mehr aus Ihrem Geld!

In diesem Video erfahren Sie, warum und wie häufig der Hexensabbat stattfindet. Außerdem erfahren Sie, welche Tradingchancen durch die großen Schwankungen an der Börse entstehen. Das Team von finanzen.net-Ratgeber wünscht Ihnen viel Spaß beim Anschauen!

Bildquellen: T.Den_Team / shutterstock.com